Reportan que carretera Entre Ríos-Palos Blancos de Tarija no presenta fallas y está transitable

05/07/2018 - 17:21:25

Tarija, (ABI).- El tramo asfaltado de Entre Ríos a Palos Blancos, del departamento de Tarija, no presenta fallas mayores y está transitable, informó el jueves el dirigente campesino de esa región, Alfredo Huarachi.



"Yo recorrí en pasadas horas ese tramo, no soy técnico en eso, pero vi que no presenta fallas, por eso creo que detrás de las denuncias y de lo que hablan hay interés político. El municipio de Entre Ríos es una zona donde llueve mucho, puede haber algunas fallas menores, pero decir que la ruta esté muy mal, se tiene mucha distancia", Dijo a la ABI.



Agregó que el sector campesino será celoso vigilante de que el tramo, recepcionado de forma provisional en abril pasado, esté en óptimas condiciones al momento de la recepción definitiva.



Por su parte, el dirigente de los volqueteros del Sur, Gustavo Rodríguez, afirmó que hizo un recorrido en las últimas horas el tramo Entre Ríos-Palos Blancos y aseguró que está en buenas condiciones.



"Hice un recorrido hacia el Chaco, retorné esta mañana, pero no pude ver el desastre que se dice por los medios de comunicación, si bien hubo falencias y algunos hundimientos, pero fueron repuestos de inmediato", informó.



Añadió que la población debe entender que al ser una carretera nueva va a llevar su tiempo para su consolidación, estabilización de taludes, por tanto "siempre habrá algunos pequeños problemas".



Esa obra, de 61 kilómetros, fue ejecutada por la empresa española Eurofinsa, con una inversión de unos 600 millones de bolivianos, que fueron financiados por el Gobierno nacional.