Alcaldía de Oruro consolidará derecho propietario de áreas verdes y equipamiento



05/07/2018 - 17:14:04

Oruro, (ABI).- El secretario Municipal de Ordenamiento Territorial de Oruro, René Ocaña, informó el jueves que la Alcaldía consolidará el derecho propietario de áreas verdes y equipamiento de esa ciudad, porque varios de esos sectores fueron avasallados.



"Se tomó la decisión de contratar los servicios de abogados externos para consolidar el derecho propietario y la inscripción a Derechos Reales, de las áreas verdes y de equipamiento de la ciudad de Oruro; debido al descuido de funcionarios municipales que no inscribieron esos espacios, ocasionando algunas pérdidas y ocupaciones ilegales o avasallamientos", dijo a los periodistas.



Explicó que luego de realizar una evaluación de la situación legal de las áreas verdes y de equipamiento se identificó que funcionarios del área legal de la Alcaldía no realizaron el seguimiento jurídico oportuno o los trámites no se iniciaron ni concluyeron, por tal razón el municipio habría perdido varios procesos judiciales de espacios que legalmente le pertenecen.



"Estamos atendiendo las diferentes denuncias de avasallamiento en áreas del municipio (...), de acuerdo a la revisión de planos de urbanizaciones se pudo verificar la existencia de avasallamientos y construcciones clandestinas en terrenos que son de propiedad del municipio", agregó.