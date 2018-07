Tres jugadores se perderán los cuartos de final del mundial por acumulación de amarillas



05/07/2018 - 17:11:45

Rusia,(ABI).- Tres jugadores, de Brasil, Suecia y Francia, se perderán los cuartos de final del mundial de Rusia 2018, por haber acumulado dos tarjetas amarillas desde la fase de grupos.



En Brasil, el volante central Casemiro será quien no dispute el duelo contra Bélgica.



Por parte de Francia, el volante Matuidi no podrá jugar contra Uruguay, que también tendrá la baja de su ariete, Edison Cavani, pero éste por lesión.



Finalmente, Suecia no podrá contar con Mikael Lustig para el duelo contra Inglaterra.