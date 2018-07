Presidencia presupuestó Bs 3,1 millones para viáticos y gastos de representación



05/07/2018 - 13:04:27

Página Siete.- El Ministerio de la Presidencia destinó para este 2018 un presupuesto de 2,6 millones de bolivianos para el pago de viáticos por viajes al interior y exterior del país, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.



De acuerdo con el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, el monto asignado para el ítem viáticos, para viajes al interior del país es de 2.074.100 bolivianos, mientras que para viajes internacionales es de 622.330 bolivianos. Ambas cantidades suman 2.696.430 bolivianos.



Asimismo, para gastos de representación, el Ministerio de la Presidencia destinó 415.170 bolivianos. Estos recursos son utilizados por una autoridad con el fin de atender a sus anfitriones, para, por ejemplo, ofrecerles una cena y hasta comprarles presentes.



En suma, el Ministerio de la Presidencia presupuestó para viáticos y gastos de representación 3.111.600 bolivianos.



El Decreto Supremo 1788 “autoriza la asignación de recursos suficientes por gastos de representación en viajes al exterior para el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, que les permita una digna representación acorde a su investidura”.



De acuerdo con el artículo 8 del decreto, se “autoriza al Ministerio de la Presidencia la asignación de recursos suficientes para el pago de los costos de hospedaje, manutención y otros, para el Presidente del Estado...”.



En el numeral 3 se agrega que “los costos de hospedaje de los servidores públicos serán cubiertos por el Ministerio de la Presidencia, debiendo cada entidad asignar el 70% de viáticos al servidor público bajo su dependencia”.



La polémica sobre viáticos surgió ante la ola de críticas de la oposición y activistas por los “excesivos” viajes y gastos que realiza el Presidente. Entre el 12 de junio y el 2 de julio, Morales se trasladó a Rusia, Holanda, China y, por último, tras retornar a Bolivia, partió al Vaticano.



Ante ese reproche, el Jefe de Estado afirmó que no se beneficia de viáticos y que la delegación que lo acompaña en sus viajes es reducida, “todo por temas de austeridad”.



Agregó que las críticas en su contra sólo buscan dañar su imagen, tomando en cuenta que estamos a un año y cinco meses de los comicios de 2019.



El jefe de bancada del MAS, el diputado David Ramos, aseguró el presidente Morales “no utilizó ningún viático y que, por supuesto, fue revertido al Estado, y que incluso hay otras autoridades que no ejecutan estas partidas para viáticos”.





Para el jefe de bancada de Unidad Demócrata, el senador Arturo Murillo, las declaraciones del Presidente y del diputado Ramos “son mentiras” porque “no es del bolsillo del Presidente que sale para pagar el hotel o el combustible para el avión presidencial”.



“El presidente Morales dijo que no conoce viáticos, entonces sería bueno que explique con qué paga hoteles, alimentación en sus viajes al exterior”, cuestionó Murillo.



En respuesta, el diputado Ramos insistió que “el compañero Presidente no utilizó los recursos y estos dineros por situación legal fueron revertidos a las arcas del Estado”, y que “el pueblo debe saber que en los viajes, el presidente Morales ha conseguido importantes acuerdos para el país ” y que las críticas de la oposición, sólo buscan dañar la gestión presidencial.



Por su lado, el senador Murillo recordó que el vicepresidente Álvaro García Linera aprobó un decreto por el cual se destinaban viáticos a la esposa e hijos de los primeros mandatarios y que dicha norma fue abrogada ante el repudio generalizado.



“Estos viáticos iban a ser pagados a los familiares de los mandatarios para sus viajes al exterior y también dentro de Bolivia. Considero que Evo Morales recibe viáticos todos los días, pues no existe un solo día que el Presidente no viaje”, afirmó el senador Murillo.





Escala de viáticos



Escala De acuerdo con la escala de viáticos –establecida en el Decreto Supremo 1788– las autoridades comprendidas en la “primera categoría”, que viajan a países comprendidos en Norte América, Europa, Asia, África y Oceanía, reciben 360 dólares por día.

Viáticos Las autoridades de “primera categoría” que se trasladan a países que están en Centro, Sud América y el Caribe reciben un viático de 300 dólares por día.

Categoría Los funcionarios comprendidos en “primera categoría” son el Vicepresidente, ministros, miembros del Alto Mando Militar, Policial, embajadores, senadores, diputados; magistrados, gobernadores y alcaldes, entre otros.