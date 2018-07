Mesa: la interpelación a medida no ocultó la mala defensa en caso Quiborax

05/07/2018 - 12:59:37

El Deber.- El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, afirmó hoy que la "interpelación a medida" en la víspera en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no ocultó la "pésima defensa" que el Gobierno realizó en el caso Quiborax.



"Mi presencia ayer en la ALP, puso en evidencia la verdadera naturaleza de una "interpelación" a medida, que no pudo ocultar la pésima defensa de los verdaderos responsables del pago de 42,6 millones (de dólares) a Quiborax" (sic), escribió el también historiador en su cuenta en Twitter.



En la víspera los ministros de Minería y Justicia, César Navarro y Héctor Arce, respectivamente, acudieron al Legislativo a dar explicaciones sobre la reversión de concesiones mineras y el laudo arbitral que Bolivia perdió, teniendo que erogar 42,6 millones de dólares.



Mesa consideró que el acto en la Asamblea le pareció el inició del juicio de responsabilidades que se pide en su contra. Hasta el 9 de julio la Fiscalía debe dictar una resolución que dé vía libre al proceso o lo descarte.



"A lo que hoy asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa, cuando todavía, el fiscal general del Estado no tomó una decisión", dijo en la víspera el exmandatario.



La interpelación de la víspera concluyó con la aprobación de un voto de confianza en favor de los dos ministros, por parte de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa. Misma que elaboró las preguntas que respondieron Navarro y Arce.