Refinería de Cochabamba supera en 162% ventas de lubricantes con relación a la gestión privada



05/07/2018 - 12:26:39

Cochabamba.- La Refinería Gualberto Villarroel alcanza un volumen promedio anual de ventas de 2.200 metros cúbicos mes (m3/mes) de lubricantes marca YPFB y supera en 162% a los resultados de la gestión privada, informó hoy el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Óscar Barriga Arteaga, durante el acto de conmemoración del 11 aniversario de la administración estatal del complejo refinero.



“Estos resultados se alcanzan gracias al compromiso y esfuerzo del personal de la Refinería Gualberto Villarroel, generando un beneficio económico no solo para YPFB, sino principalmente para el Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó el ejecutivo de la estatal petrolera.



La Refinería de Cochabamba comercializó, en el período de la gestión privada, 841 metros cúbicos por mes de lubricantes. En esta época no se realizaron mayores inversiones para desarrollar nuevas formulaciones de lubricantes con la marca YPFB.



La Refinería posee una planta de lubricantes, con una capacidad de producción de 2.400 m3/mes, para la producción de aceites base y aceites lubricantes automotrices e industriales que se comercializan con la marca YPFB, líder del mercado nacional.



YPFB Refinación S.A. es la empresa responsable de la administración del eslabón de refinación en la cadena de hidrocarburos en Bolivia, a través de la operación de las Refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell, ubicadas en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, respectivamente. En estas unidades se produce la mayor parte de los carburantes que movilizan al país y su economía.



COBERTURA Y PRODUCCIÓN

Actualmente, YPFB Refinación abastece en un 100% la demanda nacional de gasolina Premium, gasolina de aviación y jet fuel. Respecto a gasolina especial logra una cobertura del 76% y diésel oil del 41%.



Producto de las inversiones realizadas en estos últimos 11 años, la Refinería Gualberto Villarroel incrementó su capacidad de producción de gasolina especial en 88%. Subió de 36.413 a 68.323 metros cúbicos mes (m3/mes) con relación al período de la gestión privada. Un similar comportamiento registra en la capacidad de producción de diésel oíl que subió de 31.378 a 53.994 m3/mes, equivalente a un 72% de incremento.



PRINCIPAL PROYECTO

El principal proyecto que permitió incrementar la capacidad de procesamiento de crudo, fue la Nueva Unidad de Crudo de 12.500 Barriles por día (BPD) en instalaciones de la Refinería Gualberto Villarroel, que permitió un aporte de 20 millones de litros de diésel mensuales (20.000 m3/mes) y tiene un impacto socio económico de $us 109,1 millones al año, por los conceptos de ahorro en subvención y mayor recaudación de Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados.



Asimismo, se construyó en este complejo refinero, una Nueva Unidad de Reformación Catalítica (NURC) que permitió un aporte adicional a la producción de 22,5 millones de litros de gasolina especial mensuales (22.500 m3/mes) y un impacto socio económico de $us 94,2 millones anuales.



INVERSIONES Y UTILIDADES

Al cumplirse 11 años del paso de las refinerías de manos de empresas privadas a propiedad del Estado Plurinacional, la inversión acumulada asciende a $us 653,13 millones, cifra que supera con creces los 19,1 millones de dólares invertidos en la época de la privatización.



Al cierre de la gestión fiscal (abril de 2017 a marzo de 2018), las utilidades de YPFB Refinación alcanzaron los 249,11 Millones de bolivianos ($US 35,8 Millones), lo cual representa un crecimiento del 100% en relación a la gestión anterior.



“Las utilidades obtenidas por YPFB Refinación, empresa subsidiaria de YPFB, son el resultado del crecimiento de la capacidad de procesamiento de las refinerías, constituyéndose estas dos refinerías en el verdadero bastión del abastecimiento de combustibles para el mercado interno boliviano”, reflejo Óscar Barriga, presidente ejecutivo de YPFB.