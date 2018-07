Perú: Odebrecht afirma que seguirá colaborando para llegar a un acuerdo con la Fiscalía



05/07/2018 - 12:10:00

El Comercio.- Un vocero de la empresa Odebrecht confirmó a El Comercio que la compañía “no va a patear el tablero” con las autoridades peruanas. Según la fuente, la constructora tiene “la disposición de seguir colaborando para llegar a un acuerdo firmado con la fiscalía y homologado por el Poder Judicial”.



Este Diario confirmó con fuentes del Ministerio Público que ayer por la mañana los abogados de la empresa se reunieron con los fiscales de lavado de activos, a quienes les expresaron su deseo de seguir colaborando con ellos, previo cumplimiento del convenio que firmaron con el equipo especial asignado al Caso Lava Jato el 4 de enero del 2017.



Precisamente, los fiscales Hamilton Castro y Rafael Vela, ante la noticia de que “se habían quebrado los procesos de colaboración con Jorge Barata y la empresa Odebrecht”, desmintieron tal versión. En conferencia de prensa realizada el martes, el jefe del equipo especial, Hamilton Castro, descartó “tajantemente que el proceso de colaboración pueda regresar a fojas cero, como se ha dicho en los últimos días”.



—Los desencuentros—

Fuentes de Odebrecht ratificaron a este Diario que sí existe un malestar debido a “los incumplimientos frontales a los términos de compromiso por parte de la fiscalía peruana”, que generaron ayer la cancelación del interrogatorio al director de la División de Operaciones Estructuradas Hilberto Silva en Bahía (Brasil) por parte de los fiscales de lavado de activos Germán Juárez y José Domingo Pérez.



Durante la conferencia de prensa, Castro indicó que las dificultades para concretar los procesos de colaboración eficaz se deben a lo complejo que resulta en el Perú ejecutar esa figura penal, “a diferencia de la delación premiada en Brasil”.



Sobre este punto, los voceros de Odebrecht dijeron a El Comercio que hay un precedente de la colaboración eficaz en el Perú y que, “cuando hay voluntad por parte de los fiscales peruanos, los resultados se alcanzan”. Citaron como ejemplo el acuerdo que concretaron con el fiscal Elmer Chirre por el caso de la carretera Chacas-San Luis que involucró al ex presidente regional de Áncash César Álvarez.



“Las tres partes, colaborador, fiscalía y el procurador Amado Enco, llegaron a un entendimiento en relación al beneficio [para el colaborador] y en relación a la reparación civil ascendente a S/15’300.000, lo que demuestra que el problema no es la legislación del Perú o que el hecho sea complejo”, explicó un vocero de Odebrecht a El Comercio.



Agregó que no solo en la fiscalía, sino también en el Poder Judicial “se consiguió –por unanimidad– la aprobación de la colaboración eficaz en la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios”.



Según la empresa, la Procuraduría de Brasil les dio la razón en suspender la declaración de Hilberto Silva luego de que Odebrecht demostrara que la fiscalía peruana había incumplido el proceso de colaboración en el Perú al utilizar en su contra información que la constructora había proporcionado.



Otro argumento por el que Odebrecht habría recibido el respaldo de la procuraduría brasileña es que la declaración que dio Marcelo Odebrecht a los fiscales peruanos viene sido utilizada en nuestro país contra Jorge Barata por el Caso Gasoducto. Esto a pesar de que existe un compromiso formal de que el testimonio del ex CEO de la constructora no debía usarse contra sus directivos y de la propia empresa.



Otro hecho que muestra que no existe una coordinación y comunicación entre las distintas fiscalías se produjo recientemente: “El 8 de junio de este año, Hamilton Castro [fiscal anticorrupción] firmó un acuerdo con Odebrecht en el que se comprometieron a preservar los archivos de la empresa y facilitar los documentos en el momento en que sean requeridos previa coordinación”.



Sin embargo, 11 días después, el 19 de junio el fiscal [de lavado de activos] José Castellanos ordenó el allanamiento de los almacenes de la empresa Polysistemas, donde se guardaban los archivos de la empresa Odebrecht. Según la constructora, “si Castro hubiera informado a sus pares de este acuerdo, no se hubiera producido el allanamiento”.