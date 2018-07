Angela: La primera mujer transgénero que participará en Miss Universo

05/07/2018 - 11:58:19

El Diario NY.- El pasado viernes 29 de junio se llevó a cabo el certamen de belleza en donde se elegiría a la chica que representaría a España en la siguiente edición del famoso concurso de Miss Universo, resultando ganadora la modelo Ángela Ponce, quien ha hecho historia al convertirse en la primera mujer transexual que participará en dicho concurso.



Ángela es originaria de Sevilla, tiene 26 años, y fue la ganadora al imponerse a 20 jóvenes que aspiraban a tener dicha corona, según los jueces “por los valores mostrados en el certamen”; además de mostrarse siempre como una mujer “muy tranquila, serena, y que proyecta una fuerte belleza interior”.



Desde que tenía 3 años, Ponce supo que había nacido en un cuerpo equivocado y fue hasta que cumplió los 16 cuando habló seriamente con su madre para pedirle apoyo para iniciar la transición física de hombre a mujer, culminando por completo su tratamiento en 2014.



Por azares del destino, Ángela se coronó justamente el Día Internacional del Orgullo LGTBI, por lo que este triunfo lo ha tomado como un fuerte “mensaje de inclusión, respeto, tolerancia, amor por uno mismo y amor por los demás”.



“La vida está llena de retos, de desafíos, comprender eso en mi vida ha hecho que hoy haya cumplido un sueño que siempre tuve, para ello lo único que necesité fue convertir cada obstáculo que se me presentaba como una oportunidad de crecimiento”, escribió en su cuenta de Instagram.



No es la primera vez que Ángela participa en un concurso de belleza. La primera vez que lo hizo fue en 2015, cuando participó en Miss Cádiz; en esa ocasión, sabía que difícilmente ganaría el concurso, ya que Miss Universo y Miss Mundo, en ese entonces, no admitían a mujeres transexuales. Tan solo bastaron tres años para hacer su más grande sueño realidad.



Llevar el nombre y los colores de España ante el Universo es mi gran sueño. Mi objetivo: ser portavoz de un mensaje de inclusión, respeto y diversidad no solo para la comunidad LGBTQ+ sino para el mundo entero. . . #soybemiss #somosmasdeloqueves #missuniversespain2018 @orgbemiss Una publicación compartida de ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) el 27 Jun, 2018 a las 11:24 PDT