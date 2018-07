Exnovia de la doctora Polo le exige dos millones de dólares



05/07/2018 - 11:46:49

Clarín.- Hace unos días se conoció la noticia que conmocionó a los seguidores del programa éxito en todo el mundo: Caso Cerrado sale por primera vez desde 2001 de la grilla televisiva de la cadena Telemundo. ¿El motivo?, se cree que podría ser a causa de la demanda de más de 2 millones de dólares que enfrenta la doctora Ana María Polo desde 2016, pero que recién ahora salió a la luz.



Según el periodista Erich Concepción y el productor José Antonio Orta, quienes dieron su testimonio en el ciclo El arañazo Online del canal Somos Miami TV de Florida, la denuncia fue presentada por la ex productora ejecutiva del programa Marlene Key, quien además habría sido su pareja durante 25 años.



"Marlene solicita dos millones de dólares por el uso ilegal del nombre del programa que le pertenece a ella (Polo se lo cedió en 2003), y por la extracción, por parte de Polo, de más de medio millón en una cuenta que compartían", reveló Concepción en dicha entrevista.



Además agregó que "ellas formaron una relación personal que duró mas de 25 años. Vivían en la misma casa y tenían voluntades recíprocas en relación a las decisiones médicas de la otra".



Ante varios rumores que apuntaban a la cancelación del programa que emite Telemundo, la cadena televisiva respondió a las especulaciones y emitió un comunicado:



“Caso Cerrado Edición Especial le cede su espacio a Viva el Mundial y Más durante la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y más adelante al nuevo programa Exatlon. Los televidentes y seguidores del programa conducido por la Dra. Ana Maria Polo, pueden seguir disfrutando de Lo Mejor de Caso Cerrado en otros horarios dentro de la parrilla de la cadena hispana y esperar el regreso de la nueva y renovada temporada de su edición estelar en el mes de septiembre”.



De esta manera, los cambios en la programación nocturna fueron anunciados por Telemundo y serán efectivos desde el 16 de julio próximo, cuando el estreno del reality show Exatlon ocupe el espacio estelar de las 7pm en el que se transmite Caso Cerrado.



Ana María Polo además de ser una de las conductoras más exitosas de habla hispana, es una reconocida abogada. Se graduó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami y ejerció su carreta por más de veinte años, donde se especializaba en la resolución de casos de adopciones, divorcios, paternidad, manutención de menores y casos de violencia doméstica.



Además, es la única portavoz hispana de “Stand Up to Cancer” (Unidos contra el cáncer) que tiene como objetivo concientizar y recaudar fondos para investigaciones colaborativas sobre el cáncer. La doctora Polo es sobreviviente de esta enfermedad y ha dedica su tiempo para colaborar con la organización Susan G. Komen, en la que ha compartido su historia y participado en gran cantidad de caminatas y eventos a través de todo los Estados Unidos.



También compone canciones, toca la guitarra y canta. Polo no solo es poseedora de una gran talento como guitarrista sino que desde pequeña es muy buena compositora y cantante. De hecho el tema musical de su programa de televisión fue compuesto e interpretado por ella.