El Real Madrid pone precio a Cristiano Ronaldo



05/07/2018 - 08:32:18

Opinión.- Augura que este año habrá pocos fichajes y que antes de contratar deberá decidir con acierto las bajas, porque le sobran futbolistas.



Tiene cincuenta y cinco días por delante para definir el plantel que luchará por la cuarta Champions consecutiva y las operaciones de altas y bajas no se acometerán hasta que el Mundial finalice y Lopetegui comience a reunirse el 17 de julio en Valdebebas con los futbolistas que no jugaron la Copa del Mundo de Rusia, entre ellos Bale, Benzema, Theo, Vinicius y el guardameta Andriy Lunin.



El rendimiento del atacante brasileño y del portero ucraniano en la pretemporada será determinante para decidir su porvenir y el abordaje de los fichajes. Si los dos convencen, serán las dos primeras novedades del rey de Europa.



Los internacionales que ya están eliminados en el Mundial volverán al trabajo con el nuevo entrenador madridista a finales de mes. Solo Casemiro, Marcelo, Modric, Kovacic y Varane se mantienen en competición. Cristiano se debe incorporar el 1 de agosto. Y su futuro es la secuencia principal del verano. Es la ficha de dominó que puede hacer rodar a otras muchas en el Real Madrid y en todo el continente.



La situación de Ronaldo es muy clara para el Real Madrid. Mientras se escuchan elucubraciones sobre distintas ofertas por el delantero, que nunca han llegado al Bernabéu, el club es directo en esta cuestión. Hay seis puntos de partida que son fundamentales para la institución. El primero es que su cláusula vale mil millones de euros. El segundo es que cuenta con el jugador.



El tercero es que si Ronaldo decide que desea marcharse, debe presentar primero una oferta real al club. El cuarto es que, si el portugués sigue firme en su anhelo de irse, el Real Madrid estudiará la propuesta fidedigna que el futbolista argumente. El quinto punto de partida es que no aceptará hablar de Ronaldo por una cifra menor de 150 millones.



Y el sexto punto fundamental es que si la entidad constata que el traspaso de Cristiano es factible, necesitará contar con la fiabilidad de ese dinero para fichar a otra figura, porque lo que el campeón de Europa no admitirá es desprenderse de su buque insignia sin asegurarse a su vez la llegada de un futbolista de máximo nivel que cubra esa hipotética ausencia. Apostará por un intercambio de estrellas, directo o indirecto. En esa diatriba, solo Mbappé, Salah y Neymar tendrían la alcurnia deportiva válida para sustituir al Balón de Oro.



El “Fair Play” de PSG



El Real Madrid analiza la situación con serenidad. Queda medio Mundial. Quedan cincuenta y cinco días para fichar. Y la UEFA ha vuelto a llamar al orden a PSG, dueño de Neymar y Mbappé, porque sus cuentas no cumplen con el “Fair Play” financiero.



En esta situación de «stand by», el club medita todas las variantes con el poso de la experiencia. No necesita traspasar a nadie. Y si alguien quiere marcharse, es verdad que es mejor ejecutar los grandes cambios en pleno ambiente de victorias que bajo la urgencia de las derrotas.



Por primera vez desde que el portugués llegó a la empresa en 2009, su traspaso no se antoja una telenovela del verano. Tiene 33 años y alguna vez puede hacerse realidad. Solo si el artillero histórico de la institucion quiere, pues tiene contrato hasta los 36 años con una ficha de 21 millones de euros netos por campaña que él considera insuficiente.



No solo de Cristiano vive el Real Madrid. En este largo estío, Bale también deberá determinar si continúa en la casa o si prefiere el traspaso. Posee la misma cláusula que Ronaldo: mil millones. La marcha de Zidane ha cambiado su sensación ambiental. Quiere jugar más y Lopetegui hablará más intensamente con el galés. Todos los movimientos de la plantilla dependerán del porvenir de las dos estrellas.



Benzema ya ha manifestado que desea quedarse y asegura que el fichaje de un “nueve’ no variaría su posición. Piensa luchar por el puesto con quien venga. Y ganárselo, tarde o temprano. No compite con la selección francesa desde 2013 y está más fresco que nadie, dedicado exclusivamente al Real Madrid.



Kovacic ha expuesto su deseo de marcharse para ser titular en otro club y posee ofertas de la Premier. Marcos Llorente, Achraf, Ceballos, Raúl de Tomás y Borja Mayoral también manejan diversas proposiciones. El lateral marroquí no está descartado para continuar como relevo de Carvajal, porque el chaval se encuentra en plena evolución.



Las conversaciones directas con el técnico blanco serán claves para concretar el futuro de todos. La formacion de la plantilla tardará. Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Julen Lopetegui medirán detenidamente cada paso.