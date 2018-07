Farías es DT de la Verde, hay que oficializarlo



05/07/2018 - 08:25:37

Página Siete.- César Salinas, titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó ayer que César Farías es el director técnico de la Selección nacional, “sólo tenemos que hacerlo oficial, nada más”.



El dirigente no quiso referirse más al tema y explicó que por el momento la prioridad es la edificación de la casa de la Verde en La Paz y Santa Cruz, donde el equipo nacional podrá prepararse para sus partidos de local y visitante.



“Pido un poco de tiempo, un par de semanas para hablar del técnico, tenemos cuatro años para encarar el nuevo proceso y no quiero apresurarme”, dijo el dirigente.



Agregó que necesita dialogar con el entrenador para conocer el plan de trabajo para el tiempo que estará al frente del equipo mayor y también la labor que se cumplirá en la divisiones inferiores.



El entrenador venezolano fue anunciado como DT interino del equipo nacional durante el receso tras la conclusión del torneo Apertura de la División Profesional, tiempo en el que la Verde disputó cuatro encuentros amistosos.



Farías estuvo en tres de ellos, no pudo dirigir ante Corea del Sur porque tenía la final con The Strongest. En ese compromiso estuvo al frente del conjunto nacional su hermano Daniel, quien también sería parte del equipo de trabajo.



La dirigencia de The Strongest anunció que el director técnico debe cumplir con su contrato hasta el final del campeonato Clausura, por lo que recién podrá dirigir al equipo nacional el siguiente año.



El venezolano es esperado en el Tigre para que tome el timón del equipo.