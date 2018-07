CNS: 14 médicos familiares atienden a 180 mil afiliados en Sucre



05/07/2018 - 08:20:43

Correo del Sur.- La Caja Nacional de Salud (CNS) regional Chuquisaca tiene 186 mil asegurados y para todos ellos sólo dispone de 14 médicos familiares cuando debería contar con al menos 40. La situación preocupa porque incide en la atención de los afiliados que reclaman por la falta de galenos especialistas.



Cada médico familiar de la CNS regional Chuquisaca atiende diariamente a 30 personas en seis horas de trabajo, lo que supone que para cada paciente dispone de 12 minutos, tiempo insuficiente para revisar su historial, diagnosticar su dolencia y recetarle un tratamiento.



“Cuánto no quisiéramos dar satisfacción a todos, lastimosamente, como todos conocen, nos faltan ítems, nos falta todo en esta regional; lastimosamente no tenemos el apoyo que tienen otras regionales, sin embargo creo que hacemos de ‘tripas corazón’ tanto autoridades como trabajadores en salud para prestar (atención) en lo que podemos”, señaló el administrador regional de la CNS, Reynaldo Torrejón.



Los asegurados constantemente se quejan por las deficiencias en la atención, más aún en la temporada de vacaciones cuando afiliados, por ejemplo del sector de educación, acuden en mayor cantidad a realizarse diagnósticos.



“Necesitamos por lo menos 40 médicos familiares para prestar una atención adecuada, eficaz y eficiente a nuestros asegurados, para dar esa satisfacción tan anhelada largamente”, agregó.



Torrejón indicó que para evitar que los asegurados madruguen, la CNS cambió su horario de entrega de fichas, es así que de 9:00 a 12:00 se entregan fichas para la atención del turno de la mañana del día siguiente, y de 14:30 a 17:00 para el de la tarde.



CONTROL SOCIAL



Buscando que el Código de Seguridad Social se cumpla a plenitud y que los afiliados reciban una mejor atención en salud, la COD posesionó ayer a los miembros del Control Social.



“El Código de Seguridad Social dice que ningún paciente debe estar exento de ningún servicio, que no debe haber ningún paciente que quede en la puerta sin tener la consulta médica de un especialista, que si no hay (cupos), la Caja tiene que contratar el servicio de un externo”, señaló el secretario ejecutivo de la COD, Carlos Salazar.



El Control Social de la CNS está conformado por los dirigentes Nelson Villanueva, Silvia Valeriano, Lino Zambrana y Elizabeth Estrada.



“Todos los sectores en la Caja Nacional de Salud tienen muchas necesidades, hay mucha impotencia por parte de nuestros compañeros afiliados, es así que nosotros venimos a hacer respetar el derecho de nuestros afiliados”, señaló Silvia Valeriano.



El Administrador regional de la CNS destacó la conformación del Control Social y se comprometió a trabajar de forma coordinada para mejorar la atención a los afiliados.