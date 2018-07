Aguilar aclara que no hay comisión para la refundación

05/07/2018 - 08:18:50

Página Siete.- El ministro de Educación Roberto Aguilar desmintió ayer a la secretaria ejecutiva Segundina Flores, de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, quien indicó que el Ministerio de Educación trabaja en un plan para la refundación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).



“De entrada me sorprendió Hay dos posibilidades. Hubo una mala interpretación de la declaración o la declaración ha sido mal planteada porque no puede haber una refundación a la cabeza de un ministro. La UPEA es una universidad autónoma y obviamente sus mecanismos tienen que ser internos. No hay ninguna comisión a la cabeza del ministro (Aguilar) para refundar la universidad alteña”, aclaró.



La autoridad dijo que la propia sociedad alteña debe ser la que evalúe, reflexione y analice cómo está la universidad y si responde a sus necesidades en formación profesional y en el campo de la investigación científica.



“Lo que si hay es un planteamiento del presidente Evo Morales, la necesidad de responsabilidad social que tiene la UPEA ante la sociedad alteña y boliviana y sea reflexiva y nos pondremos a disposición de las organizaciones sociales para poder generar espacios reflexivos”, mencionó la autoridad.



La ejecutiva de las Bartolinas dijo el martes después de una reunión entre la Conalcam y el presidente Evo Morales: “Hemos llegado (a la conclusión) que la UPEA tiene que ir a una refundación. Entonces ahí hemos decidido esas cosas y tiene que ir desde ahora. Tiene que empezar a la cabeza del Ministro de Educación (...)”, declaró.