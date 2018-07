Santa Cruz: Parque metropolitano Urbe y La Guardia retoman proyecto



05/07/2018 - 08:18:00

El Día.- La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra con la de La Guardia retomaron el proyecto de construcción de un parque ecológico metropolitano Río Piraí. Aunque la proyección es que también se incluyan en la iniciativa las alcaldías de El Torno y Warnes.



Según explicaron para hacer realidad esta iniciativa se requiere que cada comuna apruebe una Ley que defina claramente qué área abarcará, cuál será su uso y las obras que se harán. Esta iniciativa se lanzó por primera vez en 2016, aunque tuvo resistencia de algunos grupos, especialmente de los que ocupan la zona de Las Cabañas.



Proyecto incluye plazas, una extensa ciclovía y hasta balnearios. La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, señaló que el parque incluirá la construcción de plazas con motivos tradicionales de la región como el patujú y motoyoé, además de una ciclovía de al menos 50 kilómetros al borde del río. "El proyecto de este parque es pensar en futuro. Es desarrollar toda una costanera... Esto requiere una gran acción medioambiental", sostuvo a tiempo de enfatizar que solo en el área que le corresponde a Santa Cruz de la Sierra se abarcarán 1.500 hectáreas, en las que se incorporarán paseos peatonales y hasta balnearios. Hace algunos días se realizó una reunión previa entre autoridades de ambos municipios. En ese entonces, Sosa agregó que se verá la posibilidad de financiamiento a través del Banco Mundial para la canalización de todas las aguas que vienen de la parte alta del municipio de La Guardia y pasan por el mercado Mayorista Abasto para encauzarlas hacia el río Piraí.



El dirigente de los Cabañeros, Fredy Contreras, indicó que no conocen a detalle el proyecto pero que espera que sea uno nuevo porque están en contra del que presentaron hace dos años pues incluía reubicar a su sector. "Las Cabañas somos considerada un patrimonio y no nos pueden reubicar porque perderíamos la esencia. Lo que se puede es mejorar. Vamos a pedir un informe al Concejo Municipal", enfatizó.



Según Alcaldía de La Guardia servirá para normar asentamientos cerca al río. El alcalde de La Guardia, Jorge Morales, indicó que el primer paso será hacer un estudio para delimitar qué zona abarcará el parque y con una Ley se prohibirá asentamientos humanos. Agregó que actualmente solo en ese municipio cerca al río hay unos 50 asentamientos, que reúnen alrededor de 6.000 personas. "Con esto (la Ley para el parque metropolitano) vamos a poder exigir que los (asentamientos) que estén fuera del parque metropolitano se puedan regularizar y que los que estén dentro no podrán regularizar sus asentamientos", dijo. Como plazo para este trabajo se fijó seis meses.