Cochabamba: Concejo plantea perdonazo en tema de impuestos y pide ley 



05/07/2018 - 08:15:33

Opinión.- El Concejo Municipal de Cochabamba instruyó a la alcaldesa suplente temporal Karen Suárez la elaboración de una ley para resolver el conflicto de los ciudadanos que tienen deudas por impuestos desde hace años. Se sugirió la posibilidad de realizar un perdonazo para los afectados.



La Municipalidad determinó congelar cuentas de las personas con mora impositiva. Desde la Secretaría de Atención al Ciudadano se informó que el universo de contribuyentes con mora es de alrededor de 45 mil. De ellos, 22 mil adeudan impuestos de vehículos. Esa fue la lista enviada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para la retención de fondos.



Desde que se hizo el congelamiento hubo movilizaciones y protestas de los ciudadanos perjudicados, entre otros casos porque habían vendido su motorizado, no hicieron el cambio de nombre y la retención se dio contra quienes figuran como propietarios del bien.



El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, informó ayer que se aprobó “por unanimidad” una resolución que instruye a la Alcaldesa el envío de un proyecto de ley para atender estos casos.



Se sugirió la posibilidad de aplicar un perdonazo.



“Hay deudas tributarias de hace 10, 15, 20 años que se pueda dar un perdonado. Que se les cobre el impuesto, pero no las multas y penalizaciones”.



Citó como ejemplo el caso de un ciudadano que debería pagar cada año 111 bolivianos. “Resulta que con multas y penalizaciones se triplica o quintuplica, prácticamente”.



Aseguró que un plan adecuado de cobros también permitirá no sólo recursos económicos para el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.



Acotó que también se debiera considerar la posibilidad de “dar de baja, de manera rápida y oportuna” los vehículos que fueron robados o siniestrados.



El concejal manifestó que otro elemento que se debe incluir es que se puedan pagar los impuestos de transferencia tomando en cuenta el valor en tablas actuales en torno a los vehículos.



“Hay personas que no han puesto a su nombre el motorizado hace 10 o 15 años, porque el 3 por ciento era demasiado alto. Pero, ahora, con las nuevas tablas ese vehículo tiene una depreciación significativa”.



El documento ordena a la alcaldesa Suárez presentar el documento a la brevedad posible.



“Espero que pueda enviarnos hasta el fin de semana este proyecto”.



Expresó que, una vez que se conozca la propuesta de la autoridad municipal, los concejales no tardarían más de 72 horas para el análisis y tratamiento del caso.