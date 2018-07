Por falta de tiempo, Fiscalía no convocará a declarar a Rodríguez Veltzé en el caso Quiborax

05/07/2018 - 08:07:44

El País.- El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó este miércoles que por falta de tiempo no se convocará a declarar al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en el caso Quiborax.



El 22 de mayo la Procuraduría General del Estado (PGE) interpuso en la Fiscalía General una denuncia contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros, después de que Bolivia perdió un juicio internacional con la empresa chilena Quiborax y le pagó una indemnización de $us 42,6 millones.



Guerrero explicó que desde la recepción de la denuncia la Fiscalía tiene un plazo de 30 días para colectar documentos, toma de declaraciones y otros elementos para emitir una resolución conclusiva. El plazo vence el 9 de julio y no puede ampliarse.



“Es muy corto el tiempo, son 30 días, y ustedes saben que el expresidente Rodríguez Veltzé no se encuentra en el país, es mucho más complicado pedir una declaración”, indicó Guerrero luego de ser consultado sobre la convocatoria del exmandatario.



Actualmente Rodríguez Veltzé, agente de Bolivia, se encuentra en La Haya, Holanda, cumpliendo con sus labores vinculadas a la demanda marítima y como Embajador de los Países Bajos.



Sin embargo, el Fiscal General dijo que en este tiempo convocaron a varias exautoridades y otras personas vinculadas al caso; unos se presentaron, entre ellos el expresidente Carlos Mesa; sobre otros, no se pudo localizar el domicilio; y otro grupo simplemente no asistió a la citación, como es el caso de la exsubprocuradora Carmina Llorenti.



Guerrero indicó que en este caso la Fiscalía puede concluir ya sea rechazando la denuncia o dando curso a la misma.



“Dos tipos de resolución: una de rechazo al no existir los elementos, la información suficiente u otra ya solicitando con una proposición acusatoria la autorización al Tribunal Supremo para que se gestione en la Asamblea Legislativa”, explicó.



En caso de darse curso a la denuncia, se debe cumplir con todos los procedimientos legales para la investigación.