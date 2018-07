Plataformas se convierten en piedra en el zapato del MAS



05/07/2018 - 08:06:34

El Día.- Las Plataformas ciudadanas que empezaron con la defensa de la democracia, el resultado del referéndum del 21 de febrero 2016 por el no a la reelección de Evo Morales y la Constitución Política del Estado (CPE), se convierten en "una piedra en el zapato" del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Los activistas cuestionan la insistencia del partido oficialista en buscar la continuidad de Morales y también por el actuar de las autoridades de Gobierno.



Por ello, en el MAS han declarado la guerra a este movimiento.



Acciones. En las últimas semanas, las diferentes plataformas ciudadanas en el país, protagonizaron varias protestas defendiendo el 21F. Incluso en muchas de ellas irrumpieron eventos públicos abiertos donde asistieron altas autoridades de Gobierno, para recordarles el resultado de la votación del 21F.



A esto se suman las protestas que se han registrado a nivel internacionales, donde también residentes bolivianos en diferentes escenarios se han manifestado en apoyo al mismo movimiento de defensa a la democracia. La consagración de nuevos cardenales en el Vaticano y el Mundial en Rusia, fueron uno de los escenarios.



Finalmente el pasado fin de semana acordaron declarar "Dictador" al presidente Evo, por impulsar el no respeto al voto.



Molestia. Es por ello, que en el MAS, se declararon en "estado de emergencia", para defender al primer mandatario.



El jefe de bancada del MAS, David Ramos, dijo que instruyeron esa declaratoria a sus organizaciones sociales, porque consideran que la derecha arremete contra la primera autoridad del Estado.



"Como respuesta queremos decir que vamos a utilizar los derechos que tiene el pueblo, democráticamente reconocidos desde la Constitución. Tenemos derecho a movilizarnos pero no para generar confrontación ni conflictos, sino para decir lo que sentimos como ideología y lo que planteamos al pueblo con la agenda 2025", manifestó desde La Paz.



Mientras que en Santa Cruz, representantes de las juventudes del MAS, quemaron una bandera del 21F que impulsan los activistas y anunciaron que iniciarán una serie de movilizaciones para contrarrestar las protestas de las plataformas ciudadanas.



Pese a estas advertencias, desde Generación 21, la plataforma que lideró el encuentro de estos grupos, ratificaron su pronunciamiento y conclusión del Congreso y anunciaron que continuarán movilizados.



Protagonismo. Para el analista político y ex vicepresidente del país, Víctor Hugo Cárdenas, las plataformas se han convertido en la piedra en el zapato del MAS y el muro que tendrán los militantes del oficialismo para llevar adelante sus planes.



Indicó que si bien iniciaron como un movimiento pequeño de protestas, han ido mejorando en organización, programación y creatividad para hacerse escuchar en sus pedidos, logrando un éxito en la población común del país. "Un fantasma del 21F recorre Bolivia y el mundo, en cada evento público aparecen estos personajes. Yo creo que han tenido un impacto impresionante y que han recuperado las calles controladas por el MAS", dijo.



Asegura que tal ha sido el efecto que tienen estos grupos, que hoy por hoy, el presidente, vicepresidente, ministros, senadores, diputados y dirigentes sociales ahora los cuestionan por sus protestas, a diferencia de antes que solo los ignoraban. "El MAS está queriendo desmerecerlos a cada momento, pero eso es una muestra de que no lo dejan dormir al presidente, es una muestra de que ellos saben que están perdiendo el control", remarcó.



Críticas. Por otro lado, los activistas y opositores ayer cuestionaron el hecho que el presidente Evo Morales haya sido internado en una clínica de Achumani, en la zona Sur de la ciudad de La Paz y no así en una hospital público.



Ricardo Rada, activista de plataforma, cuestionó la atención de Morales en otro centro que no sea público, pese a ser un funcionario que debería cumplir con un atención médica en un centro público.



"Como ciudadano nos causa una tremenda indignación que nuestros gobernantes usen el dinero del pueblo para curarse en clínicas privadas siendo que por doce años han manejado el país y no han sido capaces de mejorar la salud en un mínimo", dijo.



Para Rada, debería existir una ley para que todas las autoridades políticas y funcionarios públicos, sin importar su nivel del cargo, estén obligados a ser atendidos en hospitales públicos y no privados.



"Pero no solo es Evo Morales quien se atiende en clínicas privadas, también el gobernador Rubén Costas y el alcalde Percy Fernández y otras altas autoridades, estos señores han tenido la oportunidad de mejorar el sistema de salud por doce largos años y no lo hicieron. El presidente eligió hacer canchas en lugar de hacer hospitales, si recordamos, en su momento dijo que la canchas también daban salud. Entonces por qué no va a hacerse sus chequeos a uno de sus coliseos?", cuestionó el activista.