Funes, de sacristán a ostentar un cargo en embajada en el Vaticano



05/07/2018 - 08:05:15

Página Siete.- José Luis Funes, denunciado como un “falso cura” por el Arzobispado de Cochabamba, fue sacristán de la iglesia de San Lorenzo de la localidad valluna de Colcapirhua. Hoy -según él dice en un video- trabaja como primer secretario en la embajada de Bolivia ante el Vaticano.



La información corresponde al responsable de comunicación del Arzobispado, Gabriel Fuentes, quien explicó a Página Siete que Funes trabajó como sacristán “hace algunos años”.



“Desconocemos en qué tiempo o por cuánto tiempo trabajó en Colcapirhua, pero por lo menos, como sacristán, él se encargaba de limpiar el templo. El sacristán es el responsable de la sacristía; o sea, se encarga de mantener limpio el templo, que los ornamentos estén bien limpios, bien cuidados”, señaló.



Fuentes explicó que Funes fue denunciado en 2015 por fieles, quienes aseguraron que el supuesto cura realizaba misas y sacramentos en casas particulares. “Los fieles lo reconocieron porque antes lo vieron trabajando como sacristán”, dijo.



En junio, el Arzobispado de Cochabamba dio a conocer esta denuncia y un video de respaldo, en el que se ve a Funes durante una entrevista en Bérgamo, Italia, en la cual afirma ser el primer secretario de la embajada boliviana ante el Vaticano.



“Estoy contento y feliz al estar con los míos. Mi nombre es José Luis Funes, estoy trabajando en Roma. (Soy) primer secretario ante la Santa Sede”, dice el entrevistado.



Fuentes aclaró que el Arzobispado emitió dos comunicados; uno, en 2015, por la denuncia de las misas en domicilios; y el segundo (difundido este año), relacionado con que supuestamente se estaría haciendo pasar como cura misionero del país y como diplomático.



“Esta persona estaría ahora en Italia, haciéndose pasar como sacerdote misionero boliviano. Él mencionaría, además, que está trabajando como primer secretario ante la Santa Sede. Pedimos a los hermanos bolivianos, que se encuentran en tierras europeas, no dejarse embaucar”, reza el documento, emitido el 24 de junio de 2018.



El Arzobispado se limitó a emitir esos dos pronunciamientos y no expulsó, ni sancionó a Funes, debido a que éste “nunca formó parte de la Iglesia Católica”, afirmó Fuentes.



“Nosotros no sabemos cómo llegó a trabajar en el Vaticano, pero nunca fue parte de la Iglesia, así que no correspondía ninguna sanción. Imaginamos que de manera autónoma, él decidió salir de sus funciones como sacristán y luego ofrecer misas particulares”, indicó.



A su turno, el secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Aurelio Pesoa, aclaró a Página Siete que esta instancia no tiene mayor información sobre el “falso cura”, más allá de la que se conoció a través de los medios.



Además, señaló que la Conferencia no tiene ningún procedimiento para autorizar o no que un cura llegue a trabajar en un cargo diplomático. “Eso más le corresponde a la Cancillería, es la instancia correspondiente”, dijo.



Este medio buscó la versión de la Embajada de Bolivia en el Vaticano. No obstante, no se tuvo éxito.