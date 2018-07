Peticiones de informe sin atender



05/07/2018 - 08:03:25

El Día.- La diputada Rose Marie Sandóval, de Unidad Demócrata (UD), denunció que hay 28 peticiones de informe que no le han respondido hasta el momento, desde el mes de enero 2018 a la fecha.



Sandóval envió una carta formal a la presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, en la que le señala tal situación y cita normas vigentes que le permiten ejecutar su labor.



La legisladora considera que se le están vulnerando sus derechos de fiscalización a diversas instancias del Gobierno central.



Indicó que estas 28 peticiones de informe son de casos diferentes, para autoridades variadas y en instancias diversas del Estado. "Al parecer se me está vulnerando mis derechos, las peticiones de informes que he hecho no tienen curso y las normas me amparan en mi derecho fiscalizador", remarcó la diputada molesta.