Ticona dice ser Cardenal de toda Bolivia 



05/07/2018 - 08:02:17

Opinión.- Bromista, contento y muy feliz retornó de Roma el cardenal Toribio Ticona a la ciudad de La Paz. Relató sus anécdotas y aclaró a los de católicos que es un Cardenal para todos los bolivianos y no solamente para un sector.



"Soy el Cardenal de Boliviano solamente de los campesinos. Alguien ha dicho indigenismo. No, no, no. Y les prometo delante de ustedes, con todos trabajaré y haré todo lo posible de ir todavía a algunas parroquias, algunas diócesis a pesar a mi enfermedad. Ya estoy viejito, tengo 81 años y tengo el Parkinson. Allá en Roma, cuando decía preferencia para los ancianos, me acerqué, me han querido silbar diciendo que soy joven todavía", dijo ayer.



En tono de broma, Ticona explicó que viajó durante 15 horas desde Roma a Bolivia, hasta que le dolió “el coquis”. Y en un mensaje a la prensa que se desplegó para la cobertura de su llegada, dijo: "Vuelvo a decirle a los de la prensa que los quiero mucho, pero siempre ustedes manifiesten, avisen a la gente, hagan sus comunicados de lo que es la verdad, no aumentando, y siempre estaré a su disposición".



El flamante Cardenal fue recibido por feligreses y obispos de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), a quienes contó a través de un altavoz, que el Papa le preguntó si nuevamente se generaron problemas en Bolivia, y le respondió: "Sí Santo Padre".



Además, relató que Francisco le dijo que “no vuelva a comer gato”, en referencia a su juventud, que por ser muy pobre se alimentó incluso con esa carne.



Relató que, en medio de obispos y cardenales de Chile, Perú y de muchos otros que conocen muy bien a l arzobispo boliviano Edmundo Abastoflor, escuchó decir: "Es verdad que Dios elige a los cardenales porque a nosotros nos hubiera gustado que sea cardenal monseñor Edmundo. Y yo decía, tan tranquilo: Mejor hubiera sido".



Manifestó que ser Cardenal “no es tan fácil” y por eso invitó a todos los católicos a acompañarlo con sus oraciones, para que “El Señor le dé fortaleza para predicar la palabra de Dios”.