Circulación de 2 familias de billetes podría alterar el PIB



05/07/2018 - 07:54:37

Los Tiempos.- La convivencia de las dos familias de billetes busca poner en circulación la mayor cantidad de dinero para respaldar el crecimiento económico y lograr que éste alcance el 4,7 por ciento proyectado para este año y para concretar el pago del doble aguinaldo, explicaron especialistas.



Ante la puesta en vigencia de la segunda familia de billetes de 10 y 20 bolivianos, el economista Luis Fernando García advirtió que el Gobierno “está desesperado por generar crecimiento económico de cara a las próximas elecciones”, aunque sea éste un crecimiento “ficticio”.



García explicó que el Gobierno de Bolivia toma en cuenta dos factores para determinar el éxito de Estado: la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico. Respecto al segundo factor, dijo que se determina básicamente por la cantidad de dinero efectivo que se pone en circulación, lo cual está produciendo un efecto inflacionario, porque, además, existe un evidente aumento de la base monetaria.



“Pero eso no le interesa en este momento (al Gobierno) porque el objetivo es mantener un crecimiento económico aunque sea ficticio pero que aguante y que dure hasta las próximas elecciones”, manifestó.



Por su parte, el economista José Espinoza explicó que cuando existe mayor liquidez, la gente puede realizar más gastos, por lo que el PIB alcanzará los valores deseados por el Gobierno. Añadió que si existe mayor inflación es probable que el Gobierno asuma ese riesgo porque la tasa actual es baja.



En tanto, el economista Alberto Bonadona sostiene que no existe un incremento exagerado en la base monetaria como para que sea un signo de inflación. Mencionó también que sería exagerado pensar que la puesta en vigencia de las dos familias de billetes de 10 y 20 bolivianos aumentará la liquidez.



Bonadona considera que, en este momento, el Gobierno no necesita de una estrategia para forzar un crecimiento del PIB superior al 4,5 por ciento, ya que el incremento de los precios internacionales, como el barril de petróleo (WTI), que bordea los 75 dólares, justificará plenamente el crecimiento.



García agregó que existen elementos de carácter político camuflados en la decisión del Gobierno de incrementar el circulante, como el pago del segundo aguinaldo, que se efectúa en caso de alcanzar un crecimiento del 4,5 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB).



Según el analista, el Gobierno apunta a crecer un 4,7 por ciento, pero el crecimiento real no superará el 3,7 por ciento. “El objetivo del Gobierno es lograr que se sostenga y se mantenga la mayor cantidad de crecimiento económico sin importar lo que pase con la economía”, agregó.



DATOS



La base monetaria creció 7% desde finales de abril. La base monetaria en Bolivia fue de 67.194 millones de bolivianos al 22 de junio, 7 por ciento más de lo que se reportó a finales de marzo de 2018, cuando la cifra alcanzaba los 62.788 millones de bolivianos, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).



Los nuevos billetes circulan desde abril. El lanzamiento de la nueva familia de billetes se inició en abril y ayer se puso en circulación el nuevo billete de 20 bolivianos.