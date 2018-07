Ministros culpan a Carlos Mesa por un fallo adverso al Estado



05/07/2018 - 07:46:02

Opinión.- El Gobierno volvió ayer a responsabilizar al expresidente Carlos Mesa (2003-2005) por el laudo de un tribunal internacional que obligó al Estado a pagar una multa de 48.6 millones de dólares por revertir una concesión a una empresa minera chilena cuando era gobernante.



Los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, acudieron ayer a un acto de interpelación en el Legislativo, de mayoría oficialista, a solicitud de parlamentarios del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), que concluyó con un voto de confianza hacia ambos.



Durante su intervención, Arce, que conoció el caso cuando fue ministro de Defensa Legal del Estado y procurador, sostuvo que, con las decisiones asumidas por Mesa en su gestión, "no hemos cumplido nuestra ley y no hemos cumplido el derecho internacional".



Entre los elementos que determinaron el fallo adverso para Bolivia, Arce mencionó el hecho de "aprobar una ley y no cumplirla", el no haber realizado auditorías que eran necesarias y "utilizar un mecanismo que no era el correcto".



El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el Gobierno de Mesa, según la agencia EFE.



Estas firmas presentaron, en 2006, una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una entidad dependiente del Banco Mundial, que a finales de mayo, casi 12 años después, cerró el caso a favor de las demandantes, al entender que la revocación no se ajustó a la ley.



Mesa, que actualmente es vocero de la demanda marítima de Bolivia contra Chile, escuchó las exposiciones de los ministros desde un palco en el Parlamento.



DEFENSA El ministro Arce destacó que durante el proceso de arbitraje "Bolivia se ha defendido con todas las armas a su disposición". También recalcó que Quiborax "fabricó pruebas para acceder al arbitraje internacional del CIADI", como que los demandantes "falsificaron" un acta que les permitió el ingreso a la jurisdicción del tribunal.



Actualmente, se aguarda una decisión de la Fiscalía General boliviana que definirá en los siguientes días si Mesa va o no a un juicio de responsabilidades por este caso.



El Estado boliviano firmó en junio un acuerdo para compensar a empresas chilenas Quiborax y Non Metallic Minerals, por unos 42.6 millones de dólares, una cantidad algo menor a la multa establecida por el CIADI, con lo que se cierra un proceso que llevó más de una década.