Oficialismo ovaciona a ministros en sesión alborotada por Mesa



05/07/2018 - 07:27:53

Página Siete.- El oficialismo ovacionó ayer a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, al final de su interpelación por el caso Quiborax. La sesión, que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se alborotó por la presencia del expresidente Carlos Mesa.



La novena sesión ordinaria de la ALP comenzó a las 9:30, una hora y media después de lo previsto, con el llamado de lista. Luego presentaron sus preguntas los diputados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que propusieron la interpelación, Betty Yañíquez y Víctor Borda.



Los opositores exhibieron carteles en sus curules con la frase “roba patrias”, además de cubrir sus mesas con papeles que decían “NO”.



El alboroto en el recinto fue total cuando el expresidente Carlos Mesa, quien acudió de sorpresa a la Asamblea, se presentó a escuchar la interpelación.



Al llegar, Mesa señaló a la prensa que hablaría sólo al finalizar la interpelación. No obstante, los policías le impidieron seguir hacia el pleno. “No existe ningún impedimento legal para no hacernos pasar. Estamos en un espacio público”, dijo una de las diputadas de la oposición, que acompañaba al expresidente.



Rodeado de periodistas que registraron el hecho, Mesa señaló: “Es un poco sorprendente por qué no tendríamos que tener la posibilidad de ingresar, pero no quiero generar polémica”.



Mientras que los parlamentarios y funcionarios de la oposición gritaban al unísono: “¡Que entre, que entre!”. “Yo cumplo órdenes aquí. Por mí no hay problemas, puede pasar”, explicó, al final, uno de los oficiales.



Ante esta situación, un funcionario de la ALP indicó a la exautoridad que ingrese por Presidencia, de manera que Mesa fue conducido hacia el lugar donde fue recibido por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.



Minutos más tarde, la cuenta de Twitter de la Cámara de Diputados aclaró que no se le restringió el ingreso a Mesa. “Para que presencie cómodamente la sesión, Montaño le pidió que aguarde en su despacho mientras se le hizo un espacio”.



Luego de 20 minutos, el expresidente ingresó al palco diplomático y lo primero que se escuchó fueron gritos de diputados del MAS que decían “vendepatria”, y el bando contrario, aun más fuerte: “Bolivia dijo no”.



Fue difícil para Montaño calmar los ánimos y pidió varias veces respetar a las autoridades. “Diputados, les pido, por favor, está haciendo uso de la palabra el ministro Arce (...). El silencio es necesario para su exposición”, manifestó, molesta.



Pero los gritos continuaron: “Por su culpa Bolivia perdió millones”, le dijeron a Mesa. El expresidente fue acomodado en las butacas del palco, junto con su abogado Carlos Alarcón y su asesor Gustavo Aliaga.



En los asientos centrales del palco diplomático estaban funcionarios de los ministerios de Justicia y de Minería, que aplaudían luego de cada una de las intervenciones de los ministros.



Ya en horas de la tarde y al cabo de varios minutos de exposición, las autoridades que fueron citadas recibieron un voto de confianza de parte de los asambleístas de oficialismo.



Los diputados de oposición reprocharon que la petición de informe oral presentada por ellos no haya sido atendida, a diferencia de la del MAS, que al final se impuso en la sesión.



Las repercusiones sobre la interpelación a las autoridades



Carlos Mesa “Esta mañana, en el hemiciclo de la ALP en la ‘interpelación’ a los ministros Arce y Navarro, para dejar claro que aquí estoy, a cara descubierta, para probar quiénes son los más verdaderos responsables del daño al país en el caso Quiborax”, publicó el expresidente en Twitter.

Claudia Peña “Hubiera sido bueno verlo (a Mesa) del mismo modo en el juicio a Goni en EEUU, con todo respeto. Para aclarar también las responsabilidades y los culpables de la masacre de octubre del 2003”, le respondió la exministra de Autonomías, Claudia Peña.

Kindy Pinckert “Autointerpelación del Movimiento Al Socialismo (MAS). Vergüenza de los diputados de sumarse a la defensa de los ministros. Y los ministros no saben por dónde salir. Sus respuestas muy líricas”, escribió en la red la senadora de Unidad Demócrata (UD), María Elva Pinckert.

Gabriela Montaño “En ningún momento se le restringió el ingreso del expresidente Carlos Mesa (...). Con una actitud respetuosa le pedimos unos minutos hasta que se pueda abrir un espacio para que él pueda acceder a la Asamblea”, aclaró la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia.



Denuncian que la Procuraduría no da informe de abogados



El senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata, denunció ayer que la Procuraduría General del Estado se niega a entregar información sobre los nombres de los estudios jurídicos contratados por el Estado boliviano para la defensa en los juicios por demandas internacionales.



Además, cuestionó que la información sobre el pago que se hizo a los abogados y estudios jurídicos contratados por Bolivia para enfrentar los arbitrajes no sea pública, con el argumento de que se trata de una información “estratégica”.



“No puede ser secreto por carácter estratégico a quién se contrata y cuánto se le paga, como dice el procurador Pablo Menacho”, observó el legislador.



Mediante una respuesta escrita dirigida al senador Ortiz, el Procurador precisó que el Decreto Supremo 2698, de marzo de 2016, señala que las informaciones generadas en las contrataciones de servicios especializados, consorcios jurídicos nacional o internacionales y otros para la defensa legal del Estado tienen carácter confidencial.



“Vamos a demandar de inconstitucional esta norma, porque contradice las disposiciones y el derecho al libre acceso a la información pública”, advirtió el legislador.



Ortiz afirmó que a base de un análisis de los decretos que autorizan el pago por estos procesos, el resultado indica que por ocho procesos en contra del Estado boliviano, se pagó algo más de 771 millones de dólares.



Pero que también hay otros cinco decretos que autorizan pagos por procesos de nacionalización, en los que no se establecen los montos para cancelarse.