Cochabamba: En el sur tienen redes y pozos, pero compran agua de cisterna



05/07/2018 - 07:23:02

Opinión.- Las bocinas roncas de los carros cisterna se oyen en las calles de los cerros del Distrito 8, en el sur de la ciudad de Cochabamba, desde las seis de la mañana. Son los barrios donde la única fuente de abastecimiento son los camiones que cobran por cada turril entre 7 y 10 bolivianos.



Hay vecinos que tienen pozos perforados hace dos años por la Alcaldía y no funcionan. Algunos cuentan con cañerías del proyecto Agua al Sur, pero deben esperar agua de Misicuni. Otros construyeron su propia red y compran de cisternas para llenar sus tanques.



El presidente del Distrito 8, Juan Rosas, informa que tienen alrededor de 70 mil habitantes y solo un 5 por ciento tiene agua por cañería.



En el barrio Universitario, un viejo turril, a la orilla de un camino, cubre la bomba del pozo que hace dos años fue motivo de celebración porque dio agua. Pero, el proyecto no avanzó más.



Uno de los vecinos informó que se hizo, con ayuda de una Organización No Gubernamental (ONG), un sistema de agua hace 15 años. Pero, el abastecimiento duró seis meses.



En un sector, ya hay redes por donde debe llegar el agua de Misicuni. Reemplazaron al antiguo sistema. Pero tampoco pueden usarse aún.



Rosas recuerda que el Gobierno comprometió 21 millones de dólares para la aducción Jove Rancho - Colcapirhua - zona sur, que es la que llegará a esos barrios. Explica que el proyecto “está en licitación”.



La Alcaldía perforó en 2016 un total de 12 pozos con una inversión, de recursos de coparticipación, de alrededor de 300 mil bolivianos por cada uno. Solo funciona el de Uspha Uspha, según los vecinos.



El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez cuestiona que “la zona más necesitada tiene que pagar el agua más cara de Cochabamba y, de paso, tener sistemas que no funcionan”.



Anuncia que pedirá informes y advierte con denuncias en la Contraloría.



En Nueva Vera Cruz, un enmallado verde bordea, entre la hierba, la bomba de un pozo. También hay un medidor con sistema trifásico para energía eléctrica. Tampoco funciona.



El vecino Alfredo dijo que su Organización Territorial de Base (OTB) paga por el servicio eléctrico que no utilizan. Faltan los filtros para garantizar la buena calidad.



“No es agua potable, no sirve para tomar”.



Hay red de agua potable y alcantarillado. A unos 100 metros del pozo hay un tanque elevado. El depósito se llena comprando el líquido del carro cisterna. Luego, los beneficiarios pagan 20 bolivianos por cubo de agua (mil litros).



Monte Rancho es otro barrio con pozo, sin servicio. Hay una caseta de ladrillo con un tanque plástico encima y una cañería bloqueada a un lado. Gotea agua, pero no se usa.



La vecina Cinthia Delgadillo dice que se cerró la fuente hace un par de meses. “Antes veíamos a recibir agua en baldes. Ahora, otra vez compramos de los carros cisterna”.



El subalcalde de la comuna Alejo Calatayud, Freddy Vidal, aclara que la perforación de pozos tiene el fin de abastecer de agua a los vecinos. “Estamos haciendo filtros para Kiñiloma. Pero, falta un poco más”.



Anuncia que ese barrio tendrá agua del pozo en unas semanas y que luego se harán los filtros para los demás sectores.