Diputado de UD denuncia que Alcalde de Tarija no cuenta con título profesional

04/07/2018 - 19:14:45

Tarija, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, denunció el miércoles que el alcalde de la ciudad de Tarija, Rodrigo Paz, no cuenta con título profesional, sin embargo estaría firmando como licenciado.



"Tenemos este informe del Ministerio de Educación, mediante el señor Roberto Aguilar, pero también de Cancillería, del señor Fernando Huanacuni, en ambos documentos se hace conocer que en la universidad del sistema público y privado no se ha emitido ningún título del señor Rodrigo Paz Pereira", informó a los periodistas.



Agregó que el título en provisión nacional es el único que valida a cualquier profesional para firmar como licenciado, abogado o ingeniero en todo el territorio nacional.



"Cabía la posibilidad de que el señor Rodrigo Paz podría haber estudiado en el extranjero y obtenido un título profesional, pero el informe de Cancillería nos hace ver que tampoco se realizó ningún trámite de homologación", agregó.



Agregó que presentó el 6 de junio la misma denuncia ante la unidad de Transparencia del Gobierno municipal de Tarija, pero a la fecha no recibió una respuesta.