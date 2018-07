Arce afirma que decreto de Mesa es mencionado 86 veces en caso Quiborax



04/07/2018 - 19:10:22

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó el miércoles que el decreto para la reversión de la concesión de la empresa chilena Quiborax, promulgado por el expresidente Carlos Mesa, fue mencionado 86 veces en el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).



"En el laudo arbitral está 86 veces mencionado este decreto, es el fundamento, y está 16 veces mencionado este informe, este informe que ustedes lo conocen que data del 8 de diciembre de 2004 y que dice que el proceso, mediante el Decreto 27589 de junio de 2004 se da la revocatoria", dijo en la sesión de interpelación en la Asamblea Legislativa.



Arce descartó que se pretenda perjudicar al expresidente Mesa porque el proceso se conoció mediante un informe de 2008 del ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, ahora la Procuraduría General, que explica cómo fueron los procedimientos en el caso Quiborax.



"No es por perjudicar a nadie aquí, hay un informe del año 2008, hace muchos años cuando no había ningún cambio político a la vista, donde no había ni siquiera la demanda marítima, un espacio que tuvimos gusto de trabajar con el expresidente (Carlos Mesa), no vamos a quitar valores", señaló.



Agregó que ese informe advierte que el proceso con la empresa chilena está a "punto de convertirse en un problema internacional para Bolivia y dice que el Gobierno boliviano puede intentar llegar a un arreglo amistoso con la empresa".



El Ministro de Justicia indicó que el Ejecutivo hizo todos los esfuerzos jurídicos en la defensa legal del Estado por ese caso, pese a que se intentaron llegar a acuerdos en dos oportunidades, en 2008 y 2016, pero se frustró por que no se cumplió la norma.



"Hay una verdad, la forma como se operó con esta empresa contradiciendo lo que dice la norma, provocando nosotros prueba para que después nos den guerra, es la causa que pudo ser 57 millones de dólares en ese afán se pagó 42 millones", apuntó.



Por su parte, el Ministro de Minería, César Navarro, quien también fue interpelado, indicó que se encontró un informe de 2004, que hacía referencia a una auditoría de las concesiones y operaciones mineras.



"Pero no es un informe que haga una evaluación técnica del sistema de explotación y no hace una valoración de los volúmenes de explotación, parece un informe no de auditoría sino técnico que periódicamente tenemos en el caso de minería", mencionó.



La interpelación a ambos ministros concluyó con un voto de confianza de los asambleístas asistentes.