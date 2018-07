Productores de oleaginosas dicen que avicultores no pueden pedir bajos precios de insumos

04/07/2018 - 19:05:18

Santa Cruz, (ABI).- El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, dijo el miércoles, en Santa Cruz, que los avicultores, que ejecutaron medidas de presión para exigir la rebaja de precios de insumos como la harina de soya para salir de la crisis, no puede pedir esa baja porque afecta a otro sector.



"No estamos de acuerdo que un determinado gremio salga a pedir la formación de precios en desmedro de otro; no puede haber un canibalismo entre sectores, esto es netamente un problema de mercado, de oferta y demanda y así es el mercado", dijo en una conferencia de prensa.



Según Paz, el problema de los productores de pollo es el mercado porque hay mucha oferta de ese producto, lo que genera que los precios bajen, pero no es por el costo de los insumos.



Agregó que no se tiene nada oficial sobre una elevación del precio de la harina de soya, que es un aspecto que define el Gobierno de forma bilateral con los productores de pollo.



En la víspera, los productores de pollos parrilleros se manifestaron en la plaza "24 de Septiembre", de la ciudad de Santa Cruz, donde regalaron más de 1.000 pollos vivos a los transeúntes, para rechazar una supuesta elevación del precio de los insumos como la harina de soya.