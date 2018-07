Kendall postea foto de Khloé en bikini



04/07/2018 - 16:44:25

Quien.com.- La modelo Kendall Jenner compartió en la sección de Stories de Instagram una fotografía de su hermana Khloé Kardashian luciendo una espectacular figura en bikini.



La imagen adquirió notoriedad entre sus seguidores por tratarse de la primera en que Khloé aparecía en bikini tras el nacimiento de su hija True, ocurrido el 12 de abril pasado.





¿Cómo era posible que Khloé luciera así a menos de tres meses de haber sido mamá? Los elogios no se hicieron esperar y tampoco la explicación de Khloé a esa favorable imagen.



“Vi que Kendall publicó un video mío en bikini... Gracias a Dios ella conoce mis ángulos jajaja porque no me parezco a lo que se ve en ese video, es totalmente engañador. Tuve tiempo para estar con Kenny mientras True estaba durmiendo”, aclaró la estrella de reality en Twitter con el fin de combatir los estereotipos y las imágenes falsas y aspiracionales que se crean desde las redes sociales.