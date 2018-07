¿Qué es Andrómeda, el proyecto secreto en el que trabaja Microsoft?



El comercio.pe.- En ese camino constante de las compañías de tecnología para entregar dispositivos disruptivos y sobresalir ante la competencia, Microsoft estaría trabajando en un equipo parecido a un celular y que también cumpliría con las funciones de un computador.



El proyecto, según el medio especializado "The Verge", es denominado por la empresa tecnológica como Andrómeda y ya ha aparecido en varios informes de patentes.

Diseño conceptual del posible nuevo móvil de Microsoft. (Foto: David Breyer)

Según el portal estadounidense, se trata de un dispositivo portátil y plegable de doble pantalla que no ocuparía mucho más que un celular actual pero que al abrirse ofrecería un formato casi cuadrado que se usaría como un portátil.



La idea es que además de desplegarse para ofrecer toda la superficie como pantalla, el equipo podría abrirse como un portátil convencional y usar la pantalla inferior para desplegar un teclado virtual.



En otras palabras, se trataría de una Surface de bolsillo, la gama de dispositivos híbridos (tableta y computador) de Microsoft. La compañía de tecnología describe a Andrómeda como algo en lo que ha estado trabajando silenciosamente y daría vida a una nueva gama de dispositivos que combinaría las líneas de un PC y un celular.



Los rumores señalan que Andrómeda contaría con un lápiz digital para facilitar la interacción y además tendría aplicaciones tipo blog. No está claro, sin embargo, si el equipo procesadores de Intel o Qualcomm.



"The Verge" accedió a documentos de Microsoft en donde se detalla los puntos más importantes del proyecto y evidencian que es la gran apuesta de la empresa para ganar terreno en el mercado de teléfonos inteligentes. El objetivo, incluso, es dar respuesta a los problemas de la empresa con sus teléfonos con Windows Phone.