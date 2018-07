3 apps que Facebook tuvo que cerrar por falta de usuarios



04/07/2018 - 16:10:10

BBC.- El mundo de las aplicaciones está lleno de proyectos y estrategias fallidas: ni siquiera gigantes de internet como Facebook se libran de fracasos inesperados.



Y es que los responsables de la red social más usada en el mundo también se equivocan.



Así lo confirmó ese lunes la compañía a través de su blog, cuando anunció que cerrará tres de sus aplicaciones debido a su "bajo uso".



En los próximos 90 días, la red social borrará los datos de todos los usuarios de esas plataformas, aseguró.



"Revisamos con regularidad nuestras aplicaciones para evaluar cuáles son más valoradas. A veces, esto significa cerrar una app", explicó la organización.





"Sabemos que algunos las están usando y se sentirán decepcionados, y queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles el apoyo. Pero necesitamos priorizar nuestro trabajo para no extendernos demasiado".



Esta no es la primera vez que le ocurre.



En agosto del año pasado, la empresa eliminó varias apps de la tienda online de Apple.



Facebook tiene una larga trayectoria en adquirir aplicaciones y luego clausurarlas, le dijo a la BBC Jack Kent, analista de IHS Markit, una consultoría con base en Londres, Reino Unido.



¿Cuáles son las apps que Facebook descartó esta vez y por qué?

TBH



Cuando Facebook compró TBH -siglas en inglés de To Be Honest (Para ser honesto)- en 2017, apenas tenía nueve semanas de vida.



La aplicación anónima estaba enfocada en adolescentes y estudiantes de secundaria en Estados Unidos y permitía el envío de mensajes positivos para evitar el acoso juvenil.





Poco antes de que el gigante tecnológico la adquiriera, había cosechado más de cinco millones de descargas en sus primeras nueve semanas en el mercado y tenía más de 2,5 millones de usuarios activos al día.



Facebook no reveló a cuánto ascendió la transacción, pero según un informe publicado en el sitio tecnológico TechCrunch, no llegó a los US$100 millones.



"La adquisición de TBH por parte de Facebook podría verse como un intento de abordar los desafíos que enfrenta, como tratar de atraer a un público más joven y también las conductas negativas en las redes sociales", explicó Kent.



"Las bajas estadísticas de uso citadas por Facebook como una razón para el cierre apuntan al reto de ejecutar un servicio a largo plazo basado en interacciones anónimas, lo cual puede generar dificultades a la hora de generar suficiente interés en una audiencia específica".

Hello



"Lanzamos Hello en 2015 para quienes usan dispositivos Android en Brasil, Estados Unidos y Nigeria", se lee en el blog de Facebook.



La aplicación "permite a la gente combinar información de Facebook con datos de contactos en su teléfono".



Pero la plataforma dejará de estar activa en unas semanas.



El sistema funcionaba como un marcador-agenda telefónica. También ofrecía un sistema para gestionar de forma sencilla la restricción de ciertas llamadas y contactos.



Es posible que las preocupaciones crecientes sobre la privacidad no hayan favorecido la popularidad de esta aplicación gratuita, que permitía ver el perfil de Facebook del emisor de la llamada de forma automática y otras informaciones, como su foto de perfil, nombre completo o cumpleaños.



En Google Play, Hello solo había alcanzado medio millón de descargas en dos años, una cifra muy pequeña para las ambiciones de Facebook.

Moves



"En 2014, compramos la app de fitness Moves", señaló Facebook.



Este sistema registra la actividad diaria de sus usuarios, incluidas caminatas y carreras a pie y en bicicleta. Pero Facebook dijo que la app será desactivada el próximo 31 de julio.



En este caso, es probable que su fracaso se deba a la alta competencia: desde la pulsera que mide cuántas calorías quemas hasta avanzados sistemas de medición para calcular la distancia, la velocidad y el ritmo cardíaco, hay más de 325.000 aplicaciones en el mercado para estar en forma, de acuerdo con la consultora alemana Research 2 Guidance (R2G).



Se estima que en 2017 hubo 370 millones de descargas de este tipo de aplicaciones, pero Moves no estuvo entre las más populares.



Estas aplicaciones suelen registrar datos del usuario. En el sitio web de Moves te explican cómo guardar tu registro de actividad si fuiste uno de sus usuarios.