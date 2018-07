Ciudad de Tarija celebra 444 años de su fundación en el camino de la modernidad



04/07/2018 - 13:46:29

Tarija, (ABI).- La ciudad de Tarija celebra hoy 444 años de su fundación en el camino a la modernidad con diferentes obras que se ejecutan en esa región del sur del país, informó el miércoles el alcalde, Rodrigo Paz.



"Regalos no tenemos, esfuerzos de todos si, la modernidad es un conjunto de esfuerzo de todos y creo que lo más importante, Dios mediante, será entregar dentro de los plazos todos los documentos de la planta de tratamiento de San Blas, que es sin duda el hecho más importante de la historia de los servicios básicos de la ciudad", informó a los periodistas.



Recordó que su despacho tiene agendado el proyecto de ciudad inteligente, que contempla la instalación de cámaras de seguridad y la implementación de 8.000 pantallas led en varios barrios, que ya está en marcha.



Por su parte, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, afirmó que esa región aprendió de las lecciones del pasado y que nunca más volverá a depender del gas, para ello se trabaja en la diversificación de la economía.



"Tarija no solo ha pasado de una época de despilfarro, a una de crisis y ahora está en recuperación, sino que va camino a una diversificación productiva y está claro que la formula es trabajar de manera mancomunada, poniendo por encima de todos los intereses del departamento", agregó.



Los festejos por los 444 años de fundación de la ciudad de Tarija iniciaron con la presentación de ofrendas florales, a los pies del monumento a Luis de Fuentes y Vargas; luego se tuvo el tedeum y misa, en la parroquia de San Juan; después la caminata hasta el centro de la ciudad, por parte de las autoridades e instalación de la sesión de honor del Concejo Municipal de Cercado.



También participaron de los actos asambleístas departamentales, plurinacionales, autoridades policiales, el ex presidente de Bolivia, Jaime Paz, entre otros.