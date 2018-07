Aguilar: Refundación de la UPEA debe partir de un análisis interno de sus propios actores



04/07/2018 - 13:45:33

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró el miércoles que la refundación de la Universidad Pública de El Alto, sugerida por el presidente Evo Morales, debe partir de un análisis interno de sus propias autoridades, docentes, estudiantes y ciudadanos de esa urbe, aledaña a La Paz.



"A partir de su análisis, de su reflexión, la autonomía no excluye la participación de la sociedad en el contexto universitario, al contrario la incorpora, entonces la propia sociedad alteña tiene que ser quien evalúe, reflexione, que analice cómo esta la UPEA y si responde a sus necesidades", explicó en un contacto con los periodistas.



El jefe de Estado sugirió el pasado lunes la refundación de la UPEA, pero respetando la autonomía.



El Ministro de Educación descartó la idea de que el Gobierno conforme una comisión a la cabeza de su despacho, versión que circuló en algunos medios de comunicación y subrayó que la preocupación del Primer Mandatario nace por los proyectos y apoyo que en todo momento dio a esa universidad y no por otro aspecto.



"La posibilidad de su recuperación institucional porque esta impactada por el hecho de que son 60 días sin clases, innegablemente es un impacto social fuerte y ese es un aspecto que lo vamos a ver en el marco de sus necesidades, pero no hay ninguna comisión de refundación", aclaró.



Con relación a la reinstalación del diálogo entre el Gobierno y la UPEA, Aguilar aseguró que está abierto y dijo que se espera que hoy, miércoles, se reanude la mesa de negociación.



"Algo que se les planteó en la reunión y lo hice personalmente es que, si ellos retoman las movilizaciones, la negociación se suspende inmediatamente", concluyó.