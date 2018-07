MAS: Declararon guerra al decir dictador a Evo Morales



04/07/2018 - 13:43:39

El Día.- Luego de que un congreso de colectivos ciudadanos declarara “dictador” al presidente Evo Morales por sus intenciones de repostularse para el 2019, por encima del referendo del 21F, el MAS y los movimientos sociales decidieron declararse estado de emergencia para hacer frente a una “guerra declarada de la derecha".



El jefe de bancada del MAS David Ramos dijo que instruyeron “estado de alerta” a sus organizaciones sociales, porque consideran que la derecha arremete y quiere generar una agitación política tal como hizo en Venezuela, Nicaragua y ahora en Bolivia.



Considera que el anuncio de las movilizaciones en defensa del 21F “es una guerra declarada” con acciones antidemocráticas fascistas.



“Sin embargo como respuesta queremos decir que vamos a utilizar los derechos que tiene el pueblo, democráticamente reconocidos desde la Constitución. Tenemos derecho a movilizarnos pero no para generar confrontación ni conflictos, sino para decir lo que sentimos como ideología y lo que planteamos al pueblo con la agenda 2025”, manifestó.



Los colectivos ciudadanos reunidos en el primer congreso el sábado 30 de junio en Cochabamba, aprobaron un plan de movilizaciones en los nueve departamentos cada 21 del mes, además “vestir la polera con el rótulo 21F y con el ‘Bolivia dijo no’, todos los sábados y embanderar las casas con la tricolor y el 21F.



Tiene previsto realizar la “operación Sicurí” que consiste con una marcha que partirá el 1 de octubre desde Caracollo para llegar el 10 del mismo mes a la Sede de Gobierno y no permitirán la electoralización, mientras no se defina que Evo Morales no sea candidato el 2019, a través del Tribunal Supremo Electoral