El Papa al cardenal Toribio: ¡Ya no vas a comer carne de gato!

04/07/2018 - 13:40:01

Página Siete.- Un curioso mensaje le dejó el papa Francisco al nuevo Cardenal de Bolivia, Toribio P. Ticona, en su consagración en el Vaticano la pasada semana. De acuerdo con el periódico italiano La Stampa, el Santo Padre le dijo a nuevo Cardenal “¡ya no vas a comer carne de gato!”.



“Ahora que nos vimos un buen rato para charlar me dijo: ‘¡Ya no vas a comer carne de gato!’. Porque una vez llegué a comer esa carne y él lo sabía”, detalló Ticona, quien se conoce de años con Francisco, antes de que éste sea nombrado Papa.



En la misma entrevista, comenta que supo de la noticia de su cardenalato cuando se encontraba en La Paz, en la más reciente fiesta de Pentecostés. Lo llamaron desde Tarija y le dijeron: “El Papa te ha nombrado cardenal”. Él no podía créelo, pero cuando se convenció sólo atinó a decir: “Mira, ahora voy a ser cardenal”.



“Ha sido una gran alegría, pero al mismo tiempo un buen servicio para mi gente de Bolivia porque va a ser bastante fuerte el trabajo. Pero si Dios todavía me da fuerzas haré todo lo posible, porque sé que es un honor, pero también un servicio a los hombres, nuestros hermanos, y ante Dios”, dijo. Y apuntó: “El Papa ha dicho que la Iglesia debe ser pobre y para los pobres, y sus ministros deben ser igualmente pobres, de origen campesino, minero, humilde. Porque siempre llegan a ser cardenales personas de la alta sociedad”.