Fiscal General afirma que no se ingirió bebidas alcohólicas en agasajo de su cumpleaños

04/07/2018 - 13:37:56

Correo del Sur.- El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó esta mañana que el video viralizado la semana pasada, sobre una celebración de su cumpleaños y animada por un grupo musical, fue un agasajo sorpresa que le hicieron los trabajadores de la Fiscalía.



“Lo que se hizo en días pasados fue algo que se lo hace en cualquier institución privada o pública cuando es el cumpleaños de un trabajador o presidente o jefe de una institución”, explicó Guerrero en una conferencia de prensa en La Paz, luego de tocar otros temas relacionados a la labor del Ministerio Público.



Fue enfático al indicar que, desde hace seis años, en ninguna oficina de la Fiscalía General del Estado ni en “ningún punto del país” se hacen fiestas.



“Fue un agasajo sorpresa que me hicieron en virtud de que este año es mi último año como Fiscal (..), entonces lo que se hizo fue un agasajo sorpresivo de cumpleaños, básicamente como en cualquiera lado, donde se sirve una salteña, una torta, un plato; absolutamente no se ha ingerido ninguna bebida alcohólica ni nada, menos nosotros que defendemos la sociedad y la legalidad”, justificó la autoridad.



No obstante, Guerrero no se refirió a las botellas de vino en las mesas de dicha celebración, tampoco al grupo musical que animó el festejo de cumpleaños.



Con las fotografías que aparecieron hoy, miércoles, se revela también que no fue una sola celebración sorpresa, sino, más de una, ya que las mesas revelan que se trata de más de un agasajo.



Acotó que está dispuesto a ir a cualquier instancia en caso de ser convocado para explicar sobre lo denunciado.