Hombre vende a su hijastra de 12 años en 10.000 bolivianos



04/07/2018 - 13:36:16

Correo del Sur.- Una niña de 12 años fue vendida por 10.000 bolivianos a una pareja de maestros adultos mayores, denunció la responsable del brazo social de la Gobernación, Delina Chile.



La transacción de la menor se concretizó luego de fallecer su madre que adolecía de cáncer terminal. El padrastro habría solicitado ese monto de dinero para el sepelio de la mujer. El entierro fue en una comunidad del municipio de Cotagaita, núcleo escolar donde los maestros cumplen sus funciones, dijo Chile.



Antes que concretice la transacción, según la funcionaria, la niña estaba a cuidado de su madrina, pero el padrastro reclamó la custodia de la menor y luego la trasladó a ese municipio.



El papá biológico de la niña apareció tras enterarse que su ex esposa falleció y reclama la tutela de la niña. Sin embargo, el caso se complicó para el papá. La pareja pide la adopción porque la menor ya es parte de su familia y la tratan como su hija. Los maestros, de avanzada edad, no tienen hijos.



Inclusive, de acuerdo con el informe que ofreció Chile, los pobladores de la comunidad respaldan a los maestros para que tengan la custodia de la niña y no así al papá biológico.



El padre llegó a la comunidad de ese municipio para reclamar la tutela de la hija, pero fue expulsado por los comunarios que reaccionaron furiosos. Chile dijo que, ahora, piden la devolución de los Bs 10.000 que exhume el cadáver de su ex esposa y se lo lleve fuera de la comunidad suscribiendo un acuerdo para no afectar al poblado.



Tras conocer la negativa, el papá biológico recurrió a la fuerza pública para que su derecho de progenitor no sea conculcado. Los policías avanzaron al lugar y se toparon con una turba de comunarios, complementó la responsable del brazo social de la Gobernación.



“Es un caso bastante crónico y lamentable lo que estamos dando a conocer, no podemos seguir a esta altura por tema de deudas no entregar a una persona y crear falsas expectativas y jugar con la vida de un ser humano”, afirmó.



Luego informó que el caso ya es de conocimiento del Ministerio Público.



BUSCAN AL PADRASTRO



Actualmente, el padrastro está desaparecido y es buscado por las autoridades porque la acción que cometió estaría sancionada por el delito de trata y tráfico de personas. La niña aún no está en custodia de su progenitor porque el caso se complicó, ya que los comunarios respaldan plenamente a los maestros que tienen a la menor, dijo Delina Chile.



Afirmó que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia también tienen conocimiento del caso.