Arrestan a brasileño buscado por Interpol en pleno Mundial



04/07/2018 - 11:56:25

BBC Mundo.- Rodrigo Denardi Vicentini, de 31 años, llegó a Rusia para ver el Mundial de fútbol con un pasaporte italiano falso.



Vivía y trabajaba en Reino Unido, pero la Interpol -la mayor organización de policía internacional- le buscaba desde hacía más de dos años. Por eso tenía una orden de arresto internacional.



Al brasileño se le acusa de una serie de asaltos y robos pandilleros en oficinas de Correos en Espírito Santo, al sureste de Brasil, valorados en más de US$590.000, según el diario brasileño O Globo.



Sobre él pesan cargos de robo calificado y de asociación criminal armada, cuyas penas suman los 13 años de cárcel.



Y hace unos días, las autoridades lograron ubicarlo y, finalmente, arrestarlo, gracias a una pequeña pieza de plástico que colgaba de su cuello y que le permitió acceder al estadio de San Petersburgo para ver a Brasil jugar contra Costa Rica: el llamado "Fan ID", la tarjeta de identificación necesaria para asistir a los partidos del Mundial.



A Denardi los agentes de policía le brindaron la cortesía de ver el partido, probablemente, para no alarmar a otros aficionados. Esperaron a que terminara el juego para capturarlo y le dejaron disfrutar de los goles de último minuto de Neymar y Philippe Coutinho con los que Brasil se impuso 2-0.



Y aunque el prófugo era uno entre las masas de miles de fanáticos que llevaban la camiseta brasileña, apenas media hora después de que comenzara el partido los agentes ya sabían exactamente en qué lugar del estadio se encontraba.



La Interpol colaboró con la policía brasileña y rusa, que fue la que divulgó la foto del acusado equipado con la camiseta de su selección.



Denardi está ahora retenido en Rusia mientras se gestiona su extradición.



Según declaraciones del tribunal de Petrogrado, el arrestado le dijo al tribunal "que no era culpable de nada y que la policía le trató bien. Pidió que lo dejaran libre e insistió en que no sabía nada sobre los cargos contra él y que, probablemente, todo lo ocurrido fue un error".



Pero ahora es mundialmente conocido como el prófugo que fue arrestado gracias al Fan ID.