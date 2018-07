Le corta el pene a su marido por infiel y lo tira por la ventana



04/07/2018 - 11:42:31

El Diario NY.- Seguramente que descubrir una infidelidad de tu pareja no es asunto sencillo, lo cual puede generar todo tipo de sentimientos e incluso, este hecho puede despertar en algunos ciertos instintos vengativos y sádicos que nadie antes pudiera haberse imaginado.



Eso fue lo que le ocurrió a Karuna Sanusan, una mujer de 24 años, originaria de Sriracha, Tailandia, quien cobró una de las peores venganzas que cualquiera pudiera imaginarse, luego de descubrir que su marido la había engañado con otra mujer.



Cegada por la ira y los celos, Karuna esperó a que su marido se quedara dormido por la noche para así amputarle el pene con un cuchillo y posteriormente, tirar su miembro por una de las ventanas de su casa para que así no pudiera encontrarlo rápido.



Los gritos de dolor del esposo de Karuna alertaron a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la policía para pedir auxilio. Al lugar llegaron agentes y paramédicos, quienes encontraron al hombre con una fuerte hemorragia, la cual trataron de pararla, mientras que unos policías cuando daban un rondín por fuera, encontraron el pene y pronto lo depositaron en una caja con hielos para ver si era posible reimplantárselo, cosa que no fue posible.



Karuna fue detenida y sin remordimientos declaró a la policía lo siguiente: “Mi marido y yo trabajamos juntos vendiendo vegetales orgánicos en un puesto. Empecé a tener sospechas de que tenía un affaire, porque siempre lo veía flirteando con un montón de chicas. Entonces, descubrí que estaba saliendo en secreto con otras mujeres. Me puse furiosa. Estaba llena de ira y no podía calmarme. Estaba tan enojada por dentro”.