Reportan que Google permite a cientos de empresas externas leer correos electrónicos de sus usuarios



04/07/2018 - 10:08:32

RT.- Cientos de empresas que desarrollan aplicaciones para ampliar la funcionalidad del servicio de correo electrónico Gmail tienen acceso a la correspondencia personal de los usuarios, informa The Wall Street Journal con referencia a fuentes familiarizadas con el tema.



De acuerdo con el diario, tras entrevistar a más de 20 empleados antiguos y actuales de Google, los investigadores han descubierto que cientos de compañías tienen acceso a los contenidos de los buzones electrónicos. Los desarrolladores pueden leer la correspondencia de los usuarios que están suscritos a los servicios de Gmail destinados a comparar los precios en las tiendas y planificar las rutas, entre otros.



Una de esas compañías es Return Path, que recopila datos para los especialistas en "marketing". Hoy en día los sistemas de la empresa procesan unos 100 millones de correos electrónicos al día almacenados en buzones de Google, Microsoft y Yahoo. Pero hace unos años, el análisis de los mensajes se llevaba a cabo manualmente por el personal de Return Path, según las fuentes.



Thede Loder, exdirector técnico de la empresa rival de Return Path, eDataSource Inc., ha comentado que para muchas compañías el monitoreo de los mensajes de los usuarios de Gmail es una práctica común. Louder ha confesado que sus subordinados también leían correos electrónicos, práctica que les ayudaba a mejorar los algoritmos de "software" o desarrollar programas nuevos.



Los representantes de Google, por su parte, han afirmado que solo las compañías de confianza que tienen un permiso especial reciben los datos personales de sus usuarios tras justificar la necesidad de acceder a los correos. El diario también ha señalado que aún no hay información sobre usos inapropiados de los datos privados de los usuarios.