Viceministro: Reuniones con la UPEA están abiertas pero nuevas movilizaciones inviabilizarían el diálogo



04/07/2018 - 10:07:00

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación con los movimientos sociales, José María Alessandri, afirmó el miércoles que las reuniones con los representantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) están abiertas, a pesar de que no asistieron a la convocatoria del martes, pero dijo que nuevas movilizaciones inviabilizarían el diálogo.



Explicó que los ministros que participan en el diálogo, entre ellos, de la Presidencia y de Economía, esperaron más de media hora para continuar el diálogo, pero los representantes de la UPEA no se presentaron y se conoció horas después que una asamblea docente estudiantil decidió retomar las movilizaciones que implementan hace más de un mes.



"Inviabilizaría el diálogo, es una condición básica", remarcó al recordar que el gobierno cumplió con su palabra, comprometida en la primera fase del dialogo, de otorgar 70 millones de bolivianos por año, consolidados en el presupuesto anual a través de una ley que ya fue promulgada.



"Por lo tanto no existe mayor motivo para movilizaciones, mucho más cuando afectan a la ciudadanía y a la seguridad de los propios estudiantes", complementó.



El Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales explicó que el gobierno no ha "cerrado del todo" la posibilidad de otorgar mayor presupuesto, pero afirmó que la UPEA debe demostrar la necesidad de mayores recursos a través de auditorías.



En esa línea ratificó que la posibilidad de modificar la Ley 195, de Coparticipación Tributaria, es un tema cerrado porque significaría modificar los parámetros de distribución que afectaría a otras entidades.



Ratificó que las auditorías son necesarias al recordar que la Contraloría estableció al menos 30 observaciones que podrían derivar en procesos, como la asignación de las becas alimenticias y otras, que según esas observaciones, se entregaron a personas que inclusive no son estudiantes; además de adelantos de al menos 3 millones de bolivianos por contratos que no se ejecutaron