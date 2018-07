India pide a WhatsApp tomar medidas ante la ola de linchamientos por difusión de rumores falsos



04/07/2018 - 09:46:14

RT.- La reciente ola de asesinatos en la India vinculados a rumores que circulan en WhatsApp ha obligado al Gobierno de ese país a emitir un llamado de atención a la aplicación de mensajería para que tome medidas urgentes para contener la propagación de "mensajes irresponsables y explosivos".



En el último mes y medio 10 personas han sido linchadas —cinco de las cuales murieron— en 14 incidentes en el estado de Maharashtra después de que por WhatsApp se difundieran videos de supuestos secuestradores de niños que operarían en el área. Las imágenes en realidad forman parte de una campaña pakistaní para la seguridad infantil.



Mediante un comunicado, el Ministerio de Electrónica e Informática de la India expresó su "profunda desaprobación" hacia las directivas de la empresa y asegura que "no puede eludir la responsabilidad" por los asesinatos.



"Deberían tomarse las medidas correctivas necesarias para prevenir la proliferación de estos mensajes falsos", afirma el documento, subrayando la necesidad de poner fin a esta amenaza y "garantizar que su plataforma no se utilice para tales actividades".



WhatsApp respondió a la carta manifestando su "horror" por los "terribles actos de violencia", y asegura que una pronta solución requiere que "las empresas del Gobierno, la sociedad civil y la tecnología trabajen juntas".



La compañía destacó que cuenta con sistemas y funciones de seguridad para evitar la propagación de información no deseada y afirmó que planea lanzar herramientas y estrategias educativas dirigidas a la India que enseñen a los usuarios a detectar noticias falsas.