Francia estudia cómo poder pasar el muro uruguayo



04/07/2018 - 08:35:45

El Día.- A Francia no se le dan bien los equipos bien armados en defensa y por eso derribar el muro uruguayo se ha convertido en una obsesión en la concentración que dirige Didier Deschamps, que tampoco se olvida de enjugar el peligro que representan Luis Suárez y Edinson Cavani.



Racha celeste. "La "celeste" ha encajado solo un gol en los siete últimos partidos, precisamente en los octavos de final contra Portugal, lo que obsesiona en el cuartel general de Francia.



Uruguay no es un rival cualquiera para los "bleus", que en los últimos cinco duelos contra ellos se han estrellado contra la defensa ordenada de los "charrúa", a los que no han marcado.



Particular recuerdo amargo el 0-0 que vivieron en el Mundial de 2002 en el segundo partido de la fase de grupos, que certificó la eliminación de Francia, que había perdido el partido inaugural contra Senegal y que acabó sin poder defender el título conseguido cuatro años antes en su país.



Cavani, la gran duda. Edinson Cavani, delantero de la selección uruguaya, fue el único jugador que no pudo entrenarse en la segunda sesión de trabajo del conjunto charrúa, que dentro de tres días se enfrentará a Francia.



El delantero del Paris Saint-Germain, con problemas en su gemelo izquierdo, pelea por llegar a la cita más importante de Uruguay en los últimos años. Pero, de momento, aunque ayer se descartó en las pruebas médicas que sufre un desgarro muscular, su presencia en el encuentro es dudosa.



La emisora francesa RMC asegura tener fuentes del Paris Saint-Germain, club del jugador, indicó que el parte que ha publicado la Federación Uruguaya es incompleto. Según sus informaciones, la lesión que tiene el delantero precisa de varios días de recuperación, lo que hace imposible que salte al césped de Nizhny el próximo viernes ante Francia.



El otro goleador charrúa, Luis Suárez, aseguró que con Cavani o sin él sobre el campo, su selección ha sabido "revertir situaciones" adversas y dejó claro que otros jugadores pueden sustituir al delantero del Paris Saint-Germain de la misma forma.