Llegó el Toro Blackburn con ganas de aportar



04/07/2018 - 08:33:18

El Diario.- Con el compromiso de brindarse íntegro por The Strongest, ayer por la mañana llegó el delantero panameño Rolando Blackburn, quien hoy será presentado oficialmente en el estadio Rafael Mendoza Castellón.



El delantero agradeció a Dios por la oportunidad que le da de militar en uno de los clubes más grande de Bolivia. “Agradecido con Dios por estar aquí, espero que todo me salga bien en el club. Sé que es uno de los grandes de Bolivia”, dijo a poco de llegar a la sede de gobierno.



Blackburn, quien por su fortaleza es conocido en su país como el “Toro”, espera adaptarse rápidamente a La Paz. Indicó que no conoce personalmente al técnico del Tigre, César Farías, a quien únicamente enfrentó cuando el venezolano dirigía al decano en su primer ciclo, el 2017, y él jugaba en Sporting Cristal del Perú. En esa oportunidad ambos equipos integraban el mismo grupo en Copa Libertadores de América.



Se definió como un delantero que tiene la virtud de ingresar en diagonal al área pero también de ubicarse en el centro del ataque. En lo que respecta a su personalidad, señaló que en el terreno de juego es muy temperamental. La relación contractual del atacante panameño con la entidad de Achumani será por un año. Ricardo Llano, presidente del comité de fútbol de la entidad atigrada, confirmó el dato a tiempo de afirmar que el futbolista tiene el visto bueno del entrenador. “Es un nueve de área, muy potente, que nos permite contar con un buen jugador”, añadió el directivo, quien fue a recibirlo al aeropuerto internacional de El Alto.



El citado profesional jugó en la selección de su país entre el 2010 y 2018, etapa en la que disputó la Copa de Oro del 2013 y 2015. Integró la lista preliminar para el Mundial de Rusia que se viene disputando, pero no fue incluido en la nómina final. Debutó como profesional el 2008 y los principales clubes en los que militó fue Chorrillo FC, de Panamá, en tres oportunidades; Comunicaciones, Guatemala; Saprissa, Costa Rica; FK Senica, Eslovaquia; Sporting Cristal, Perú.



PRÁCTICAS



Los aurinegros completaron ayer su segundo día de pretemporada, de cara al torneo Clausura de la División Profesional, que para el Tigre se iniciará el domingo 22, cuando reciba la visita de San José, en el estadio Siles.