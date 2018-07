Presunta corrupción en estatal de vivienda



04/07/2018 - 08:24:49

Correo del Sur.- La provisión de material para un proyecto de mejoramiento de casas ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda, en las comunidades de La Palma y La Compuerta del Distrito 7 de Sucre, fue adjudicado hace un año a la empresa RESIS, por más de Bs 1,8 millones. La representante legal de dicha entidad es la madre de la ex pareja del Responsable de Ejecución de Proyectos de la estatal en Chuquisaca, según una denuncia documentada que apunta a un presunto uso indebido de influencias.



El 5 de junio de 2017, el director Distrital de la Agencia Estatal de Vivienda y ex diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Irineo Condori, firmó la contratación directa de los servicios de una consultoría para el “Proyecto de vivienda cualitativa en Sucre- Fase (XV) 2017-Chuquisaca”, a cargo de la empresa RESIS, representada legalmente por su gerente propietaria Reina G. C. La obra contempló la dotación de materiales de construcción y la capacitación y asistencia técnica para los beneficiados por el proyecto.



Para hacer seguimiento a sus proyectos, la agencia designa un fiscal de obra que se encarga de verificar el cumplimiento de los contratos; en este proyecto el también Responsable de Ejecución de Proyectos Osmar S. Z., se encargó de esas labores, según el acta de entrega definitiva del proyecto.



Osmar S. Z. fue pareja de Zoraya N. O. G., hija de la gerente de la empresa adjudicada con el proyecto, con ella tiene una hija en común y la última foto de los tres juntos que se encuentra en sus perfiles de Facebook es del 15 de diciembre de 2017, apenas un mes después de la fecha de entrega definitiva del proyecto de viviendas.



Actualmente, el teléfono y domicilio de referencia con el que figura la empresa RESIS en la lista de proveedores de la AE Vivienda y en el Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES) son los mismos en los que se puede encontrar a Zoraya N. O. G.



Consultado al respecto, el Responsable de Ejecución de Proyectos de la AE Vivienda prefirió no pronunciarse sobre la denuncia documentada que recibió este diario, que incluso afirma que como garantía de la empresa para la ejecución del proyecto figuraba el automóvil de Osmar S. Z., aunque los legajos para sostener este extremo no fueron difundidos ni facilitados a este medio.



POSICIÓN DEL DISTRITAL



El Director Departamental de la AEVivienda aseguró a este medio que no recibió ninguna denuncia sobre este ni otro caso.



“Jamás he recibido (alguna denuncia), es la primera vez", dijo la autoridad que sobre el caso dijo que “a mí no me consta, no sé realmente si es un tema familiar, seguramente es un tema familiar, no sé si es su mamá ni nada, tendría que informarme más (…) lo único que puedo decir como parte de mi competencia es que se maneje de forma transparente, quiénes son las empresas y si son la suegra de tal o su papá, su hijo, su amigo, los dueños de las empresas o quiénes son en sociedad, a ese nivel no sé pues”.



El ex parlamentario del MAS anunció que si se evidencia alguna irregularidad tomará las decisiones que ameriten respecto al funcionario a su cargo, aunque luego precisó que “se tendría que averiguar si hubo algo en la comisión (encargada de evaluar a las empresas para las adjudicaciones) para favorecer a una empresa”, en alusión a que la denuncia vincula al funcionario como fiscal de la obra y no como miembro de la comisión encargada de la adjudicación “porque eso sí es un delito”.



El sindicado evitó referirse al tema.