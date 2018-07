Formalizan denuncia contra Fiscal General



04/07/2018 - 08:23:34

El Diario.- El asambleísta departamental de Chuquisaca Eusebio Cordero y el abogado Luis Ayllón formalizaron ayer, martes, una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la fiesta de cumpleaños del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, realizada en el salón de audiencias de esa institución.



Los denunciantes consideran que hubo uso indebido de bienes del Estado para la fiesta de Guerrero, cuyas imágenes circulan por las redes sociales, por lo que pidieron al Ministerio Público que identifique al autor o autores del hecho para que sean sancionados.



“Los funcionarios que han organizado (el festejo para el Fiscal General) ingresando bebidas alcohólicas a un salón oficial, donde se hacen las audiencias, las conferencias de prensa, no pueden quedar impunes, debe sancionarse y sentenciar más allá del cargo que están ejerciendo”, afirmó el abogado Ayllón, en declaraciones públicas efectuadas en Sucre.



El abogado y el asambleísta Eusebio Cordero plantearon la denuncia penal, presentando como prueba imágenes del evento particular, realizado en el edifico de la Fiscalía General del Estado, las cuales circulan en las redes sociales, por lo que exigen al Ministerio Público realice la investigación de manera imparcial.



NO MERECE COMENTARIO



En criterio del fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, este tema no merece mayor comentario. Sin embargo, aseguró que en oficinas del “Ministerio Público no se han organizado ni se van a organizar borracheras, farras, ni mucho menos fiestas”.



No obstante, Ayllón aseguró que la fiesta de cumpleaños del fiscal Guerrero no sería el único de estas características realizado en oficinas públicas. “Queremos adelantar que no es el único caso que se hubiera dado de este tipo de hechos irregulares. Se va a hacer conocer en su oportunidad otros casos, que obviamente tendrá que explicar el Fiscal Guerrero, esta vez sobre supuestos actos de corrupción.



MINISTERIO DE JUSTICIA



Por otra parte, en recientes declaraciones, la diputada por Chuquisaca (UD) Lourdes Millares informó que remitió una carta al Ministerio de Justicia para que investigue y sancione el uso indebido de bienes del Estado, luego de que se hiciera público un video que muestra el festejo en el salón de la Fiscalía General.



Se ha tomado la decisión de que este tema pase a conocimiento del Ministerio de Justicia, para que se constituya en accionante”, afirmó Millares, tras señalar que sus colegas Gonzalo Barrientos, Cinthia Sequeiros, Milenka Nina, Luis Alberto Vaca, Kary Mariscal y Oscar Urquizo remitieron otra nota a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se tramite un informe escrito al Fiscal General sobre las denuncias de uso de instalaciones estatales donde celebró su cumpleaños.



La diputada aseguró que si el Ministerio de Justicia no toma acciones sancionatorias en contra de los responsables del mal uso de las instalaciones de la Fiscalía, se confirmará “de cara al país”, la protección de estos hechos.



FISCAL DEL MAS



Sólo un día antes de que se revele el video, la bancada de Unidad Demócrata (UD) calificó al Fiscal Guerrero como “el peor Fiscal General que ha tenido Bolivia en los últimos tiempos y su evidente apego al MAS”.



A su vez, el diputado Wilson Santamaría calificó a Guerreo como el peor fiscal de las últimas décadas. “Yo creo que es el peor fiscal general de los últimos 25 años, por los innumerables casos de corrupción de los fiscales, por la excesiva intromisión política del Ejecutivo y por la actitud permisiva de Ramiro Guerrero respecto a los fiscales denunciados por corrupción”, declaró.