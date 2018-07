Ministro de Gobierno asegura que gobiernos pasados no fortalecían a la Policía

03/07/2018 - 19:05:10

Trinidad, (ABI). El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el martes que "no hay antecedentes" en el fortalecimiento de la Policía, según los datos que se tienen en los últimos años.



"Hemos incrementado en más de 400 por ciento, en promedio, el presupuesto asignado a la Policía; en este momento su presupuesto supera los 4.100 millones de bolivianos", destacó durante la entrega de viviendas para policías en Trinidad.



Detalló que de ese total 3.500 millones de bolivianos corresponden al Tesoro General del Estado y por lo menos 600 millones de bolivianos por porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), fruto de un consenso en la Cumbre de Seguridad Ciudadana, que se realizó en 2012 en Tarija.



Afirmó que en el mundo contemporáneo la preocupación principal es la seguridad ciudadana, entendida como la protección de los derechos fundamentales de las personas.



"Nuestra Policía ha sido fortalecida, no hay punto de comparación, entre la Policía actual y la que teníamos algo más de 10 años atrás", sostuvo.



Romero dijo que antes se tenía un policía por 400 habitantes, pero se fomentó el crecimiento vegetativo de esa institución y ahora se tiene un policía por 270 habitantes.