Embajador de Rusia: Los proyectos que ejecutará Gazprom en Bolivia no son de forma inmediata

03/07/2018 - 18:19:30

La Paz, (ABI).- El embajador de Rusia en Bolivia, Vladímir Sprinchán, informó el martes que una comisión técnica de Gazprom llegará la próxima semana al país, para verificar el inicio de proyectos que emprenderá esa empresa en territorio nacional a futuro.



"De Gazprom se prepara una comisión técnica para verificar el inicio de trabajo de proyectos suscritos en Moscú durante la visita del excelentísimo presidente Evo Morales. No conozco el día concreto, pero es la semana próxima", dijo a los periodistas.



Según el diplomático, los proyectos que ejecutará Gazprom en Bolivia no son de forma inmediata, sino que se consolidarán en los próximos años porque la empresa rusa quiere quedarse en el país por lo menos hasta 2040.



"Se prevé cubrir e iniciar en áreas nuevas de exploración y explotación de gas natural", dijo.



Agregó que las reuniones con los técnicos de Gazprom se desarrollarán en la ciudad de Santa Cruz, tomando en cuenta que en esa urbe la empresa tiene su sede.



Por otra parte, manifestó que se analizarán proyectos referidos al cambio de matriz energética en Bolivia y la dotación de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV).



"Somos socios para muchos años", mencionó.