Aprueban proyecto de ley que crea fideicomiso de hasta Bs 48 millones para universidades públicas



03/07/2018 - 18:04:10

La Paz, (ABI).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el martes un proyecto de ley para crear un fideicomiso de hasta 48 millones de bolivianos para las universidades públicas del país, con el propósito de financiar proyectos pendientes de esas casas de estudios superiores que no pudieron consolidarse por la baja en el ingreso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).



Según un comunicado de prensa de la Cámara Baja, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado con esa norma se garantiza el derecho a la educación gratuita.



"Se autoriza a las universidades públicas autónomas a contratar con créditos en las condiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 3397, (...) por un monto total de hasta Bs. 48.000.000", señala la nota.



Además, ese proyecto de ley establece que las universidades públicas que quieran acceder al fideicomisos deberán cumplir lo establecido en los artículos 33 y 35 de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria.



"Las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales, con carácter previo a la contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo, deben registrar ante el Viceministro de Tesoro y Crédito Público el inicio de sus operaciones de endeudamiento, para su autorización correspondiente", señala el Artículo 33 de la Ley 2042.



Asimismo, el Artículo 35 de esa misma norma, establece los márgenes para el endeudamiento de las universidades, tales como "el servicio de la deuda (amortizaciones a capital, intereses y comisiones) comprometido anualmente, no podrá exceder el 20% de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en la gestión anterior".



Además, que "el valor presente de la deuda total no podrá exceder el 200% de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en la gestión anterior".



Por otra parte, el proyecto de ley también señala que las universidades deben cumplir las condiciones establecidas en el Decreto Supremo 3397, entre las que resaltan que al 31 de octubre de 2017 no hayan superado los 70 millones de bolivianos en sus cuentas fiscales; que los proyectos estén en ejecución y/o tengan obligaciones pendientes.