Jueza ordena prisión preventiva para expresidente Rafael Correa y orden de captura a Interpol



03/07/2018 - 17:29:17

La Hora.- La Fiscalía General del Estado informó que la jueza Daniella Camacho acogió el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro en el caso Balda. Además informó que se remitirá un oficio a la Interpol para la captura con fines de extradición.



La Fiscalía solicitó hoy que se dicte la prisión preventiva contra el exjefe de Estado. La solicitud la realizó Paúl Pérez, fiscal general encargado, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares aplicadas a Correa en el caso de Fernando Balda y que tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.



La defensa de Fernando Balda, presente en el lugar, apoyó la petición del fiscal, en cambio la defensa de Correa, representada por el abogado Caupolicán Ochoa, pidió a la jueza que establezca como medida cautelar que Correa comparezca en el consulado de Bélgica.



Dentro de la defensa presentó seis documentos que probarían la imposibilidad de Correa de acudir al país y de que su residencia permanente está en Bélgica. Entre ellos están un certificado de la delegación electoral de Pichincha que cambió su domicilio para ejercer el derecho al voto, un certificado de residencia en Bélgica, un contrato de arrendamiento y certificados médicos de que su hija tuvo una emergencia.



Además señaló que Correa se presentó ayer ante el consulado, como consta en el documento firmado por la delegación consular. Sin embargo, el Consulado también indicó que no había recibido ninguna indicación de que Correa se debía presentar allí.



Estos argumentos fueron desestimados por la defensa de Balda debido a que los documentos presentados no estaban debidamente notarizados.



Felipe Rodríguez también argumentó que existía una contradicción en la defensa de Correa porque indicaba que no podía acudir al país, pero en la audiencia de vinculación del 18 de junio, el abogado de Correa insistió que el exmandatario no podía asistir por múltiples compromisos de conferencias en varios países, incluido Ecuador.



Además, Rodríguez manifestó que al no haber cumplido con la orden de la jueza, Correa está fugado y que, según la norma, existe la previsibilidad de que tampoco se presente a un juicio, en caso de que se dé.



Tras la presentación del pedido de Fiscalía, Correa se pronunció en la red social Twitter. En su cuenta, señaló: "Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc. ¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo".