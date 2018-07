Luis Rico estrena composición Bolivia dijo No y se hace viral en las redes

03/07/2018 - 13:51:41

"Bolivia dijo No" es el tìtulo de la última canción que el cantaautor potosino Luis Rico presentó ayer en la inauguración de la cabina de Radio Cabildeo Digital de la perioditas Amalia Pando.



“Bolivia dijo No al despilfarro, Bolivia dijo No con fundamento, Bolivia dijo No a lo arbitrario, Bolivia dijo No por tantos muertos”, dice uno de los estribillos de la canción.



La canción hace alusión a las campañas que los colectivos ciudadanos han iniciado por el respeto al voto del 21 de febrero de 2016.



“Aquí estaremos frente a la insolencia, aquí estaremos frente al abuso y al descaro / aquí frente al que ejerce prepotencia, aquí frente al corrupto y arbitrario”, se escucha en otra de sus estrofas.



En enero el afamado cantante fue invitado para participar de la reactivación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). En su discurso le pidió al presidente Evo Morales que cumpla su ciclo de Gobierno y respete el 21F.



Rico es conocido por componer canciones sociales y de protesta, entre sus últimas obras afamadas está el tema que estrenó el 2011 "Coraje" en solidaridad a los marchistas del Tipnis.



Un gran amigo y hermano el cantautor Luis Rico, su obra “ Coraje “ nos acompañó más de 150 días durante la 8 y 9 Marcha Por el #Tipnis. Ahora su nueva creación “ #BoliviaDijoNO “ . Gracias luis Shalom @meryvaca @nancyvago @CFValverde @JohnArandia @carlosdmesag @HugoMoldiz pic.twitter.com/c84arNPLxA — Samy Schwartz (@samyschwartz) 2 de julio de 2018